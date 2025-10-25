A distanza di dieci anni dalla morte di Sebastiano Vassalli (1941-2015), vincitore del Premio Strega nel 1990 con “La chimera”, Roberto Cicala, docente e curatore delle attività della casa-museo dello scrittore, pubblica “Raccontare l’Italia – I libri di una vita di Sebastiano Vassalli”: una guida alle opere tra curiosità editoriali e biografiche – I particolari

A distanza di dieci anni dalla morte di Sebastiano Vassalli (1941-2015), vincitore del Premio Strega nel 1990, Il Mulino pubblica Raccontare l’Italia – I libri di una vita di Sebastiano Vassalli: una guida alle opere (con alcuni scritti inediti e la bibliografia completa) curata da Roberto Cicala (e arricchito dalla presentazione di Paolo di Paolo).

L’autore, editore di Interlinea, docente all’Università Cattolica di Milano e autore di saggi sull’editoria (nel 2025 è stata pubblicata la nuova edizione di I meccanismi dell’editoria – Il mondo dei libri dalla carta all’intelligenza artificiale) e poesia (ricordiamo Da eterna poesia – Un poeta sulle orme di Dante: Clemente Rebora), ha studiato la figura di Vassalli, curandone la raccolta Improvvisi (Fondazione Corriere della Sera) e l’attività dell’archivio e della casa-museo dello scrittore.

In questo saggio, in uscita il 31 ottobre e presentato ufficialmente il 3 novembre 18 al Centro Studi Piemontesi di Torino, Cicala ripercorre la storia editoriale e le curiosità attorno al lavoro di Vassalli: dai titoli che aveva pensato e poi cambiato ai rifiuti di Einaudi, dalle ricerche su Dino Campana e sulla mafia alla corrispondenza con Maria Corti.

Lo scopo, come si legge in sede di presentazione, è quello di far emergere l’idea di Sebastiano Vassalli che la letteratura sia “vita che rimane impigliata in una trama di parole”.

I libri di Sebastiano Vassalli

Laureato in Lettere a Milano, Vassalli negli anni Sessanta e Settanta si era dedicato all’insegnamento e alla ricerca artistica della Neoavanguardia, partecipando al Gruppo 63. Successivamente si dedica alla scrittura di romanzi storici e saggi, collaborando spesso con diversi giornali italiani (tra cui la Repubblica, La Stampa e il Corriere della Sera).

Tra le sue opere (molte delle quali ora ripubblicate da Rizzoli) ricordiamo La chimera con cui vinse il Premio Strega, La notte della cometa – con cui racconta la vita di Dino Campana -, Marco e Mattio, Il Cigno, Cuore di pietra, Le due chiese e Terre selvagge.

