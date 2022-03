“SociAbility”: il libro di Francesco Oggiano per orientarsi nel labirinto della rete

Il giornalista Francesco Oggiano, uno dei volti e soci di Will Italia, su Instagram e TikTok racconta l’evoluzione del giornalismo e parla di come i social stanno cambiando la società. Oggiano, che collabora e ha collaborato con diverse testate, tra cui Vanity Fair, Wired, e Il Foglio, da alcuni anni è anche autore della newsletter Digital Journalism, in cui ogni settimana descrive i trend digitali, seleziona i pezzi più interessanti, gli How-to, i tools più utili e le offerte di lavoro.

Dopo aver pubblicato nel 2012 il suo primo libro, Beppe Grillo parlante. Luci e ombre sotto le 5 stelle (Cairo Publishing), torna ora in libreria con SociAbilty, edito da Piemme, un saggio che punta ad aiutare, con taglio ironico e concreto, a orientarsi e destreggiarsi nel labirinto della rete.

Come è cambiato il giornalismo, e perché dilagano conformismo, fake news e “fuck news” (quelle che ci fanno imprecare di indignazione)? Perché la rabbia sembra essere diventata lo stato d’animo prevalente online? Come sono nate campagne global diffuse sui social e poi divenute movimenti quali il Black Lives Matter e il #MeToo? Perché le star e gli influencer stanno diventando i nuovi punti di riferimento anche su temi sociali, politici e ambientali?

SociAbility prova a rispondere a queste e molte altre domande: è un libro per capire meglio come funzionano i social, come questi stanno cambiando il modo di informarsi e fare attivismo. Per l’autore saremo chiamati a scegliere tra la semplificazione e la complessità, l’indignazione fine a se stessa e le idee, i meri simboli e l’azione, l’illusione della perfezione e l’umanità, il narcisismo e la curiosità. E da queste scelte, secondo Oggiano, dipendono in gran parte il futuro dell’informazione, della democrazia e della vita sociale.