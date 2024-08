Altro che “ricordini”: i souvenir raccontano chi siamo (da sempre)

Quasi tutti teniamo da qualche parte – sui mobili del salotto, attaccati al frigorifero, appesi allo specchietto della macchina – degli oggetti che abbiamo riportato da una vacanza, dal la luna di miele o semplicemente da una gita fuori porta. Sono oggetti molto diversi tra loro per dimensioni e materiale, ma accomunati dalla capacità di farci rivivere le memorie di quel viaggio.

Come spiega Rolf Potts nel libro Souvenir – Una storia culturale (Il Saggiatore, traduzione di Camilla Pieretti), i “ricordini” sono tutt’altro che qualcosa di effimero e legato al turismo di massa, ma possano diventare per ognuno di noi tappe di una mappa interiore. Perché, come afferma lo stesso Potts, che dal 1994 gira il mondo con lo zaino sulle spalle e scrive per diverse testate, “se acquistiamo un souvenir non è per dare una valutazione del mondo, ma per raccontarci”; per rammentare a noi stessi e agli altri chi siamo stati e chi saremo poi.

Il suo libro ci rivela come questa pratica non appartenga esclusivamente alla contemporaneità, ma sia un’espressione dell’umano che attraversa i luoghi e le epoche: dal terriccio che i pellegrini riportavano a casa dalla Terra Santa alle macabre teste miniaturizzate dell’Amazzonia coloniale, dall’esplosione del mercato delle cartoline a inizio Novecento ai cucchiaini da collezione in vendita nei musei americani oggi, Potts ci illustra il valore personale forte e duraturo che attribuiamo da sempre ai souvenir.

Il libro Souvenir è dunque una storia culturale degli oggetti che raccogliamo, conserviamo e talvolta collezioniamo come ricordo dei nostri viaggi: dai vasi di ceramica raffiguranti regine tolemaiche acquistati ad Alessandria d’Egitto nel II secolo a.C. alle pacchiane riproduzioni su scala industriale della Tour Eiffel, Rolf Potts ci mostra come ogni souvenir custodisca un racconto del mondo.