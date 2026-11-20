È ancora possibile perdersi nella musica, nell’epoca dei centoventimila brani caricati ogni giorno sulle piattaforme, dell’algoritmo che sceglie al posto nostro, dei concerti che costano come una crociera? Fabio De Luca cura l’almanacco “Stomp! Guida ragionatissima a un anno pieno di musica”: dodici mesi che raccolgono date, aneddoti e “piccole epifanie”, con 26 contributi che l’autore definisce “buste sorpresa delle edicole anni Ottanta”. Spazio a racconti, tra gli altri, su Lucio Battisti, John Cage, Bob Dylan, Prince, R.E.M, U2 e molti altri…

È da poche settimane in libreria, per i tipi di nottetempo, un volume che chiunque abbia passato la vita tra dischi, riviste e concerti non può che adocchiare con interesse: Stomp! Guida ragionatissima a un anno pieno di musica, a cura di Fabio De Luca. Un libro che affronta in modo particolarmente originale una domanda che chi scrive di musica si pone ormai da anni, spesso con una certa malinconia: è ancora possibile perdersi nella musica, nell’epoca dei centoventimila brani caricati ogni giorno sulle piattaforme, dell’algoritmo che sceglie al posto nostro, dei concerti che costano come una crociera?

C’era bisogno di un altro libro sullo stato di salute della musica?

C’era bisogno di un altro libro sullo stato di salute della musica? Il dibattito è stanco, questo tentativo però, per la sua natura polifonica, lo rende vivace e ancora intrigante.

Perché De Luca rifiuta entrambe le scorciatoie più battute: il lamento nostalgico per un’età dell’oro perduta e l’entusiasmo acritico per il nuovo che avanza. Sceglie invece la forma dell’almanacco: dodici mesi, ciascuno aperto da un “Player”, montaggio di date, aneddoti e piccole epifanie (dal primo, terrorizzato concerto di Prince ai Bowie Bonds, dalla svolta elettrica di Dylan al silenzio di 4’33” di Cage), e poi abitato da ventisei contributi di autori diversissimi tra loro. Il curatore lo paragona alle “buste sorpresa delle edicole anni Ottanta“, valore effettivo irrisorio e valore percepito enorme: falsa modestia, perché il risultato è uno dei libri corali più riusciti degli ultimi anni.



La varietà degli apporti è il primo merito: il memoir commosso (Max Collini bambino folgorato dalla Oxa “conciata come una punk londinese”, Luca De Gennaro che varca la soglia del Paradise Garage con un biglietto di Keith Haring in tasca), il saggio teorico (Federico Pucci sull’errore come ultima traccia d’umanità contro la “musica di plastica”, Carlo Antonelli contro la nostalgia), la genealogia militante (Giulia Siviero, dai canti del Movimento Femminista Romano al reggaeton femminista), la riflessione filosofica (Federica Gregoratto sulle canzoni del disamore), e ancora il racconto distopico, la satira, la cronaca dal futuro.

Un focus su tre riflessioni

Tra le tante riflessioni, tre le ho trovate più risonanti, anche per una mia ormai non breve frequentazione intellettuale, a diversi livelli, con gli autori.

La prima è quella di Massimo Palma, e chi frequenta i suoi libri, da Happy Diaz a Desiderare Bowie, ne riconoscerà subito la cifra: prendere di petto temi enormi con un approccio laterale, spiazzante, fondato su accostamenti in apparenza peregrini che, al termine del percorso, lasciano il lettore arricchito da una prospettiva nuova. Nel suo Get Back? accade di nuovo. Palma prende la parola più tossica del nostro presente, “remigrazione“, e la rovescia, mostrando come il rock, da Woody Guthrie a Springsteen, dagli Specials a Lana Del Rey, non abbia mai cantato la patria ma la strada, il transito, lo smarrimento. “E se ci remigrassero, non sapremmo dove tornare”.

La seconda è quella di Alessandro Gori, che in Quando morì Gianluca Grignani parte da una leggenda metropolitana del 1995 per costruire un piccolo capolavoro di grottesco: un liceo classico di provincia, bidelli che fanno da palo, Sofficini ai funghi davanti al Tg1, un’autodistruzione che si rivela, mesi dopo, sul divanetto di Roxy Bar, un semplice taglio di capelli. La trasfigurazione è comica fino al surreale, eppure l’effetto è profondamente sincero: sotto la deformazione affiora la verità di un’età in cui un idolo pop poteva togliere il sonno, e il senso di colpa per un dolore del tutto immaginario era il più reale dei sentimenti.

La terza è quella di Liborio Conca, che con Diranno che sei vecchio firma un pezzo brillante come il calembour da “sorcino” che gli dà il titolo. Al centro c’è Michael Stipe, “raffinato santone beat” dalla lunga barba bianca alla Whitman, che ha sciolto i R.E.M. a cinquant’anni e non è più tornato indietro: niente reunion, niente tour d’addio, solo fotografia, attivismo e qualche rara canzone. Mentre i Rolling Stones si ringiovaniscono col deepfake, Conca ci ricorda che invecchiare senza trucco è una scelta, e forse la più rock di tutte.

I tempi, come cantava il più grande, stanno cambiando

A tenere insieme il tutto è la scrittura di De Luca, con un’ironia da almanacco che non scade mai nel cinismo: il processo agli U2, la pagina su Ancora tu di Battisti come specchio dell’Italia del 1976, quella su Ultimo e sulla possibilità, tutta contemporanea, di essere famosissimi e sconosciuti allo stesso tempo, la visita a Rick Rubin nel suo borgo toscano, sospesa tra fascinazione e sospetto.

Un libro generoso, denso di intuizioni e di accostamenti imprevedibili, che invita a tornare ad ascoltare davvero, con il corpo prima ancora che con la mente: come facevano, battendo i piedi sul legno dei locali poveri di New Orleans, gli inventori di quello stomp che dà il titolo al volume. I tempi, come cantava il più grande, stanno cambiando; il bisogno di battere il tempo, per fortuna, no.