Come la tv populista manipola l’informazione

La realtà – adeguatamente trasformata in uno spettacolo grottesco – è data in pasto a un pubblico spesso assetato di odio: “Caccia al nero. Confessioni di un insider della tv populista” è un racconto in forma anonima di un gruppo di ex giornalisti di una redazione tv italiana, che mette a nudo il dietro le quinte dell’informazione populista

Caccia al nero. Confessioni di un insider della tv populista (Chiarelettere, dal 13 settembre) è il racconto in forma anonima della manipolazione dell’informazione in alcuni programmi della cosiddetta “tv populista”, un tema che in tempo di campagna elettorale è particolarmente caldo.

Come si prepara un servizio contro il reddito di cittadinanza al Sud? Come si “allestiscono” le piazze per gonfiare l’audience? Come si alimenta la rabbia del pubblico durante l’emergenza Covid?

L’autore, o meglio gli autori e le autrici di questo testo anonimo, sono ex giornalisti di un programma di punta, che hanno messo nero su bianco la loro esperienza in una redazione, rivelando il dietro le quinte dei servizi: campagne di odio e razzismo costruite a tavolino, realtà distorta e presentata in maniera artificiosa e stereotipata.

Queste “confessioni”, come suggerisce il sottotitolo, sono un grimaldello che indaga nel lato oscuro della televisione.

Il racconto del mondo, dimostra questo volume, viene distorto in base al messaggio che si vuole trasmettere. La realtà – adeguatamente trasformata in uno spettacolo grottesco – è data in pasto a un pubblico spesso assetato di odio e sempre più vorace di schiamazzi, litigi e luoghi comuni.

“Questo libro è il risultato dell’opera collettiva di un gruppo di ex lavoratori della televisione populista. I principali fatti narrati sono reali, ma avvenuti in tempi, luoghi e forme talvolta diversi da quelli riportati. Abbiamo deciso di adottare la formula del racconto, condensando nella storia del protagonista le singole esperienze di ciascuno di noi e dando loro una struttura coerente grazie agli strumenti della scrittura di fiction. Tutti i nomi sono stati modificati oppure omessi, a cominciare dai nostri”, scrivono all’inizio gli autori.