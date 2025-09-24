IoLeggoPerché
Scuola

I 10 anni di #ioleggoperché: ecco come arricchire le biblioteche scolastiche

Scuola
di Redazione Il Libraio 24.09.2025

Dal 7 al 16 novembre festa (e librerie aperte fino a tardi) per i 10 anni di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale “per la costruzione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche”, che ha già portato nelle scuole italiane più di 3,7 milioni di libri – Ecco come partecipare

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 è appena tornato Il Libraio Scuola, il nostro progetto dedicato a promuovere la passione per la lettura tra i ragazzi e le ragazze, tramite uno spazio online interamente dedicato alla scuola, e le due guide gratuite Lettori si diventa (pensata per le elementari) e Leggere il mondo (dedicata alle superiori). Tra le novità, come abbiamo raccontato, anche il video-podcast Merlino.

Può interessarti anche

Torna
Redazione Il Libraio 23.09.2025 Torna "Il Libraio Scuola": scarica le guide gratuite "Leggere il mondo 4" e "Lettori si diventa 5"

Ma, a proposito di promozione della lettura in classe, tra bambini e bambine, ragazze e ragazzi, quest’autunno torna anche l’iniziativa #ioleggoperché, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, giunta alla sua decima edizione.

ragazzi leggoni libri il libraio scuola

Una festa lunga dieci giorni

Una festa lunga dieci giorni per celebrare il piacere della lettura. È quella che #ioleggoperché sta organizzando per le scuole e le librerie che anche per questo anno scolastico hanno scelto di prendere parte alla campagna nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Sono già più di 21.000 le scuole e più di 3.400 le librerie iscritte: c’è tempo per farlo fino al 13 ottobre.

Nata dieci anni fa, l’iniziativa è possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il supporto di Fondazione Cariplo e Pirelli.

Può interessarti anche

Dal 7 al 16 novembre festa per i 10 anni di #ioleggoperché, per donare nuovi libri alle biblioteche scolastiche
Redazione Il Libraio 05.06.2025 Dal 7 al 16 novembre festa per i 10 anni di #ioleggoperché, per donare nuovi libri alle biblioteche scolastiche

#ioleggoperché ha già portato nelle scuole del Paese più di 3,7 milioni di libri

Partita nel 2015, #ioleggoperché ha portato nelle scuole del Paese più di 3,7 milioni di libri, arricchendo oltre 28mila biblioteche scolastiche frequentate da 4 milioni di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che proprio grazie a questi volumi hanno avuto l’opportunità concreta di scoprire la lettura e diventare nuovi lettori. “Quando dieci anni fa abbiamo iniziato, conoscevamo il valore dell’iniziativa, ma non cosa sarebbe stata in grado di innescare – ha sottolineato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta –. Ha sorpreso tutti, dando vita a un circolo virtuoso dentro e fuori gli istituti scolastici. I numeri raccontano bene la portata del progetto, che non è solo un evento, ma un percorso capace di offrire strumenti concreti alle scuole: i dati ci dicono che ad oggi quasi 7 scuole su 10 (il 66%) hanno avviato laboratori permanenti di lettura, più di 1 scuola su 4 (25,7%) ha migliorato il livello dei prestiti a casa, quasi 6 su 10 (58,2%) vede con il progetto migliorata la promozione della lettura. Possiamo fare ancora di più, tutti insieme, con un grande gioco di squadra”.

Librerie aperte fino a notte…

La festa, organizzata in collaborazione con ALI e SIL, si farà il 7 novembre, primo giorno della campagna donazioni 2025 che durerà quest’anno 10 giorni, fino al 16 novembre, un giorno in più, rispetto al passato.

Tutte le librerie venerdì 7 novembre sono invitate dalle 18 a restare aperte la sera o anche tutta la notte per celebrare i primi 10 anni di #ioleggoperché con letture ad alta voce, pigiama party tra gli scaffali, incontri con gli autori. Una serata tra i libri per i giovani lettori e chi ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Il contest “Apri un libro, inizia la festa!”

Gli alunni delle scuole coinvolte da #ioleggoperché potranno partecipare inoltre, come di consueto, al contest “Apri un libro, inizia la festa!”, con in palio 5 buoni da 1.000 euro da spendere in libreria per la propria scuola. Per il decennale è prevista una novità importante: 5 premi speciali riservati agli istituti che si avvicinano per la prima volta al progetto e desiderano dare vita alla loro biblioteca scolastica.

Si rafforza #ioleggoperchéLAB-NIDI

Prosegue e si rafforza #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni), realizzato in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo. Anche quest’anno sono 350 i nidi selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro della Fondazione). I nidi parteciperanno alla campagna di donazioni del pubblico nelle librerie gemellate, come per #ioleggoperché, e riceveranno da AIE e Fondazione Cariplo una nuova dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, individuati da Nati per Leggere – il programma di Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini – da utilizzare per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Seguici su Telegram
Scopri la nostra pagina LinkedIn

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Seguici su LinkedIn Seguici su LinkedIn

Tornano i “Messaggeri di #ioleggoperché”

Tornano anche i “Messaggeri di #ioleggoperché”, ambasciatori del piacere della lettura, che si recheranno nelle librerie di tutta Italia durante la campagna delle donazioni. Ragazze e ragazzi maggiorenni, ma anche insegnanti e lettori appassionati che affiancheranno i librai nel consigliare il “titolo giusto” da donare a una scuola. È possibile iscriversi qui: www.ioleggoperche.it/messaggeri.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte