I 10 anni di #ioleggoperché: ecco come arricchire le biblioteche scolastiche

Dal 7 al 16 novembre festa (e librerie aperte fino a tardi) per i 10 anni di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale “per la costruzione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche”, che ha già portato nelle scuole italiane più di 3,7 milioni di libri – Ecco come partecipare

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 è appena tornato Il Libraio Scuola, il nostro progetto dedicato a promuovere la passione per la lettura tra i ragazzi e le ragazze, tramite uno spazio online interamente dedicato alla scuola, e le due guide gratuite Lettori si diventa (pensata per le elementari) e Leggere il mondo (dedicata alle superiori). Tra le novità, come abbiamo raccontato, anche il video-podcast Merlino.

Ma, a proposito di promozione della lettura in classe, tra bambini e bambine, ragazze e ragazzi, quest’autunno torna anche l’iniziativa #ioleggoperché, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, giunta alla sua decima edizione.

Una festa lunga dieci giorni

Una festa lunga dieci giorni per celebrare il piacere della lettura. È quella che #ioleggoperché sta organizzando per le scuole e le librerie che anche per questo anno scolastico hanno scelto di prendere parte alla campagna nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Sono già più di 21.000 le scuole e più di 3.400 le librerie iscritte: c’è tempo per farlo fino al 13 ottobre.

Nata dieci anni fa, l’iniziativa è possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il supporto di Fondazione Cariplo e Pirelli.

#ioleggoperché ha già portato nelle scuole del Paese più di 3,7 milioni di libri

Partita nel 2015, #ioleggoperché ha portato nelle scuole del Paese più di 3,7 milioni di libri, arricchendo oltre 28mila biblioteche scolastiche frequentate da 4 milioni di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che proprio grazie a questi volumi hanno avuto l’opportunità concreta di scoprire la lettura e diventare nuovi lettori. “Quando dieci anni fa abbiamo iniziato, conoscevamo il valore dell’iniziativa, ma non cosa sarebbe stata in grado di innescare – ha sottolineato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta –. Ha sorpreso tutti, dando vita a un circolo virtuoso dentro e fuori gli istituti scolastici. I numeri raccontano bene la portata del progetto, che non è solo un evento, ma un percorso capace di offrire strumenti concreti alle scuole: i dati ci dicono che ad oggi quasi 7 scuole su 10 (il 66%) hanno avviato laboratori permanenti di lettura, più di 1 scuola su 4 (25,7%) ha migliorato il livello dei prestiti a casa, quasi 6 su 10 (58,2%) vede con il progetto migliorata la promozione della lettura. Possiamo fare ancora di più, tutti insieme, con un grande gioco di squadra”.

Librerie aperte fino a notte…

La festa, organizzata in collaborazione con ALI e SIL, si farà il 7 novembre, primo giorno della campagna donazioni 2025 che durerà quest’anno 10 giorni, fino al 16 novembre, un giorno in più, rispetto al passato.

Tutte le librerie venerdì 7 novembre sono invitate dalle 18 a restare aperte la sera o anche tutta la notte per celebrare i primi 10 anni di #ioleggoperché con letture ad alta voce, pigiama party tra gli scaffali, incontri con gli autori. Una serata tra i libri per i giovani lettori e chi ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Il contest “Apri un libro, inizia la festa!”

Gli alunni delle scuole coinvolte da #ioleggoperché potranno partecipare inoltre, come di consueto, al contest “Apri un libro, inizia la festa!”, con in palio 5 buoni da 1.000 euro da spendere in libreria per la propria scuola. Per il decennale è prevista una novità importante: 5 premi speciali riservati agli istituti che si avvicinano per la prima volta al progetto e desiderano dare vita alla loro biblioteca scolastica.

Si rafforza #ioleggoperchéLAB-NIDI

Prosegue e si rafforza #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni), realizzato in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo. Anche quest’anno sono 350 i nidi selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro della Fondazione). I nidi parteciperanno alla campagna di donazioni del pubblico nelle librerie gemellate, come per #ioleggoperché, e riceveranno da AIE e Fondazione Cariplo una nuova dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, individuati da Nati per Leggere – il programma di Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini – da utilizzare per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli.

Tornano i “Messaggeri di #ioleggoperché”

Tornano anche i “Messaggeri di #ioleggoperché”, ambasciatori del piacere della lettura, che si recheranno nelle librerie di tutta Italia durante la campagna delle donazioni. Ragazze e ragazzi maggiorenni, ma anche insegnanti e lettori appassionati che affiancheranno i librai nel consigliare il “titolo giusto” da donare a una scuola. È possibile iscriversi qui: www.ioleggoperche.it/messaggeri.