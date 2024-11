Nel Regno Unito sempre meno bambini e ragazzi leggono per piacere

Dal Regno Unito non arrivano dati confortanti: solo un intervistato su tre (di età compresa tra gli 8 e i 18 anni) afferma di amare la lettura nel tempo libero. Cala anche la frequenza della lettura, e si amplia il “divario di genere” – I particolari (mentre in Italia torna “IoLeggoPerché”)

Non un dato confortante per il futuro della lettura di libri quello che emerge dall’annuale sondaggio a cura del National Literacy Trust (NLT): stando alle risposte raccolte, infatti, il piacere della lettura da parte di bambine, bambini, ragazze e ragazzi del Regno Unito è sceso al livello più basso degli ultimi due decenni. E, come riporta il Guardian, solo un intervistato su tre (di età compresa tra gli 8 e i 18 anni) afferma di amare la lettura nel tempo libero (il 34,6%). Cala anche la frequenza della lettura: il 20,5% degli intervistati dichiara di leggere quotidianamente nel tempo libero, rispetto al 28% dell’anno scorso.

Questo tipo di indagine oltremanica è partita 19 anni fa, e rispetto allo scorso anno il calo è stato significativo (-8,8%). Nel 2016, due intervistati su tre dichiaravano di amare la lettura per piacere.

Si amplia anche di “divario di genere”

Inoltre, si amplia il “divario di genere”: se il 40,5% delle bambine e delle adolescenti interpellate apprezza la lettura per piacere, la percentuale scende al 28,2% tra bambini e ragazzi.

Sono diverse le cause del calo, ovviamente. Come pure i benefici per chi legge anche per piacere nel tempo libero.

L’edizione 2024 di IoLeggoPerché

A proposito di promozione della lettura, in Italia sta per tornare con la nona edizione (e numeri record: 4,2 milioni di studenti coinvolti, 28.285 scuole iscritte, 350 nidi aderenti e 3.939 librerie partecipanti), il progetto nazionale a favore delle biblioteche scolastiche IoLeggoPerché (di cui ilLibraio.it è media partner sin dall’inizio). L’appuntamento è dal 9 al 17 novembre, nove giorni in cui i cittadini potranno andare nelle librerie aderenti al progetto e donare un libro. Un’occasione da non mancare.