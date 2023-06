Giunti EDUcare, uno spazio digitale per “prendersi cura” della propria crescita professionale e personale

“Non solo una piattaforma e-learning, ma una nuova modalità di divulgazione culturale, nella quale viene aggregato un catalogo di corsi online, webinar live, contenuti digitali e cartacei e risorse operative digitali”. Debutta il progetto Giunti EDUcare, che si rivolge “sia a insegnanti e professionisti della scuola e dell’educazione, sia a genitori e mercato consumer”. Dai corsi di aggiornamento per gli insegnanti (anche di sostegno) a quelli su dieta, benessere, mindfulness ed esoterismo. In arrivo una nuova Scuola di Formazione professionale dedicata al mondo dell’editoria – I dettagli

Debutta un nuovo progetto in casa Giunti, un ambiente di formazione online, Giunti EDUcare, nel quale la conoscenza di esperti e autori, già patrimonio del Gruppo fiorentino, trova uno spazio che raccoglie “l’offerta formativa per il mercato scuola e consumer attraverso un’offerta ragionata e tematica, che mette a disposizione dei clienti, in un unico spazio digitale, i più svariati contenuti in formati e modalità diverse”.

Giunti EDUcare, come si spiega nella presentazione, “non è solo una piattaforma e-learning, ma una nuova modalità di divulgazione culturale nella quale viene aggregato un imponente catalogo di corsi online, webinar live, contenuti digitali e cartacei e risorse operative digitali, che permette di accedere a una formazione continua e approfondita, fruibile nei modi e nei tempi più vicini alle esigenze di ogni utente”.

“Il team del Dipartimento per l’Innovazione Digitale ha progettato uno spazio di formazione pensato per la crescita sia professionale che personale. Una straordinaria opportunità per chi voglia aggiornare le proprie competenze professionali, come anche coltivare le proprie passioni e dotarsi di materiali e strumenti utili per soddisfare bisogni di aggiornamento e di accrescimento culturale”, spiega Paola Pasotto, Condirettore del Dipartimento e Direttore Generale di Giunti EDU.

Giunti EDUcare ha allargato la propria offerta formativa rivolgendosi sia a insegnanti e professionisti della scuola e dell’educazione, che da sempre sono il cliente a cui la realtà editoriale si rivolge, sia a genitori e mercato consumer, con proposte che si prendono cura anche degli interessi e delle aspirazioni delle persone, spaziando dal giardinaggio al benessere, fino a toccare temi come l’esoterismo e la spiritualità.

A oggi l’ambiente digitale propone oltre 150 corsi e un catalogo di oltre 200 titoli correlati, con pacchetti tematici studiati per rispondere ai diversi bisogni e interessi degli utilizzatori.

L’offerta formativa per la scuola

L’offerta formativa per la scuola, per esempio, conta oltre 100 corsi organizzati per aree tematiche, che vanno dalle strategie agli strumenti pratici e operativi di aggiornamento per gli insegnanti, da corsi di didattica delle discipline, con attenzione alle difficoltà e disturbi di apprendimento, alla gestione della classe per affrontare le diverse dinamiche relazionali fino alla mindfulness, per lavorare su se stessi e con i propri studenti.

Uno spazio particolare, inoltre, viene dedicato al sostegno con corsi, materiali e pubblicazioni che accompagnano insegnanti e genitori nella loro attività di affiancamento ai bambini e ragazzi con disabilità intellettive o disturbi dello spettro autistico.

Dal giardinaggio alla mindfulness

Al mercato consumer, invece, sono dedicati 40 corsi suddivisi in 5 canali tematici: giardinaggio, dieta e benessere, mindfulness, esoterismo e una sezione specifica pensata per la famiglia con corsi e strumenti per rapportarsi e affrontare le complessità legate ai diversi momenti della crescita. Da settembre verrà poi attivato un canale tematico che si occuperà di enogastronomia.

“In arrivo una nuova Scuola di Formazione professionale dedicata al mondo dell’editoria”

Ogni argomento è organizzato secondo canali tematici ed è fruibile in formati diversi: corsi e percorsi di formazione online, volumi cartacei, libri digitali acquistabili in modo integrabile o per unità di contenuto. Le diverse tipologie di proposte formative sono strutturate in corsi brevi di primo e di secondo livello, percorsi tematici, incontri live, corsi di Alta Formazione Specialistica e corsi a carattere laboratoriale. Inoltre, è in preparazione una nuova Scuola di Formazione professionale dedicata al mondo dell’editoria.