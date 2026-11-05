“Siamo pari, siamo diversi, siamo unici – Crescere con i libri”: il 27 novembre l’incontro a Bookcity con Il Libraio Scuola

Come aiutare ragazze e ragazzi a sentirsi uguali nei diritti, al sicuro nel proprio corpo e valorizzati nelle differenze? E che ruolo possono svolgere i libri? Se ne parla a Bookcity, venerdì 27 novembre, con Matteo Bussola, Gherardo Colombo, Barbara Cortinovis, Alberto Pellai, e con gli interventi di Stefano Mauri e Mariagrazia Mazzitelli. La tavola rotonda, moderata da Chiara Bidoli (Corriere della Sera-Figli & Genitori) è parte del progetto Il Libraio Scuola – I particolari

Parità, inclusione, prevenzione degli abusi: sono alcune delle domande più urgenti per chi educa oggi.

E ancora a proposito di domande: come aiutare ragazze e ragazzi a sentirsi uguali nei diritti, al sicuro nel proprio corpo e valorizzati nelle differenze?

Le risposte nascono creando alleanze: i libri offrono storie ed empatia, l’informazione competenza e divulgazione autorevole.

L’incontro a Bookcity Milano

In occasione della 15esima edizione di Bookcity, venerdì 27 novembre, alle 14.30, la Casa della Psicologia di Milano (in Piazza Castello n.2), ospita l’incontro dal titolo Siamo pari, siamo diversi, siamo unici – Crescere con i libri, con la partecipazione dello scrittore Matteo Bussola, dell’ex magistrato Gherardo Colombo, saggista e presidente della Garzanti, della scrittrice Barbara Cortinovis, e di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e autore.

Previsti anche gli interventi di Stefano Mauri, presidente a amministratore delegato Gruppo editoriale Mauri Spagnol, e di Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani.

Modera l’incontro Chiara Bidoli, giornalista del Corriere della Sera e responsabile della sezione Figli & Genitori.

A Bookcity, quindi, autrici, autori, editori e giornalisti si confrontano per dare a insegnanti e genitori strumenti concreti: parole per affrontare temi importanti, letture da condividere in classe e a casa, chiavi per riconoscere i segnali di disagio.

Il progetto Il Libraio Scuola

La tavola rotonda si inserisce nell’ambito del progetto Il Libraio Scuola, organizzato dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol per promuovere la lettura tra i più giovani attraverso una sezione online dedicata al mondo della scuola, delle educatrici e degli educatori.

Il progetto accoglie le due guide gratuite Lettori si diventa, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e Leggere il mondo, per la scuola secondaria di secondo grado. E include la prima edizione di Scintille, pensata per promuovere l’incontro tra autori e studenti nelle scuole superiori.

Spazio inoltre al video-podcast Merlino, in cui scrittori e scrittrici si confrontano su temi fondamentali legati all’educazione emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi.

Alla base del progetto, la convinzione che il segreto per far leggere le nuove generazioni è sapere come coinvolgerle.