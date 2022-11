“Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi è il romanzo scelto per il progetto “Un libro tante scuole”

Ritorna “Un libro tante scuole”, progetto nazionale di lettura condivisa. Il romanzo scelto per quest’anno è “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi, nell’edizione speciale per il Salone del Libro di Torino, con note di Dacia Maraini e Nicola Lagioia. Il progetto, che coinvolge più di 6mila studenti, sarà accompagnato da incontri in presenza, video e interventi audio – I particolari

Riparte dai valori di libertà, giustizia e indipendenza Un libro tante scuole, progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce attorno a un grande romanzo studentesse e studenti da tutta Italia, per favorire, attraverso la lettura, il confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, nella comunità scolastica. Un progetto che, come si spiega nella presentazione, intende stimolare la riflessione grazie anche all’accompagnamento di contributi testuali, video e audio originali di autrici e autori contemporanei.

Un libro tante scuole è promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, ha come main partner Intesa Sanpaolo e il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, con la partecipazione di Chora Media.

Dopo il successo delle edizioni precedenti – la prima nel 2021 dedicata a La Peste di Albert Camus, la seconda nel 2022 su L’isola di Arturo di Elsa Morante – la terza edizione di Un libro tante scuole vedrà pubblicare da parte del Salone un altro classico della narrativa italiana e internazionale, grazie alla collaborazione di Feltrinelli Editore. Da fine gennaio sui banchi di scuola approderà, infatti, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, in un’edizione speciale introdotta da un testo di Dacia Maraini e con una nota di Nicola Lagioia.

Il libro, uscito nel 1994, vincitore del Premio Campiello e del Premio Viareggio, ambientato nel Portogallo alla fine degli anni Trenta, agli albori della dittatura di Salazar, è stato scelto per i valori di libertà che trasmette e per l’accento che pone sull’importanza dell’esercizio dello spirito critico, insegnamenti sempre fondamentali, in particolar modo per i lettori che si affacciano all’età adulta. Il protagonista, un giornalista solitario che si occupa principalmente di cultura, prende via via coscienza, grazie soprattutto al rapporto con il giovane Monteiro Rossi e la sua compagna, della deriva autoritaria imboccata dal proprio Paese e matura, poco alla volta, la decisione di compiere un gesto di eroica opposizione. Dal romanzo fu tratto l’omonimo film diretto da Roberto Faenza, con Marcello Mastroianni in una delle sue ultime interpretazioni.

Sostiene Pereira raggiungerà più di 6mila studentesse e studenti in Italia, che entro la fine di gennaio riceveranno il libro gratuitamente. Il volume, come i precedenti, entrerà a fare parte della “Biblioteca del Salone” che, nel corso degli anni, si arricchirà di voci che hanno saputo diventare universali e parlare alle lettrici e lettori di ogni tempo.

La copertina e l’impostazione grafica, anche per questo terzo volume della Biblioteca del Salone sono state affidate a Riccardo Falcinelli, tra i più noti art director editoriali italiani.

Attorno al libro: podcast, incontri, video, bookblog

Per favorire la riflessione e la discussione sui temi sollevati dal romanzo, autrici e autori accompagneranno studentesse e studenti, ma anche il pubblico adulto, alla lettura de Sostiene Pereira, grazie a incontri in presenza, video e interventi audio.

Il podcast in sei puntate Il Salone presenta Antonio Tabucchi, prodotto in collaborazione con Chora Media e scaricabile su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite a partire da febbraio, vedrà diverse voci della narrativa contemporanea alternarsi per raccontare le tante sfumature della poetica di Antonio Tabucchi, le diverse questioni aperte dalla lettura di Sostiene Pereira, fornendo una propria chiave di approccio specifico all’opera, e il contesto storico e culturale in cui è stato scritto e in cui è ambientato: Andrea Bajani, Paolo di Paolo, Dacia Maraini, Romana Petri, Fabio Stassi, Chiara Valerio.

Novità per questa edizione di Un libro tante scuole, è la partecipazione di dodici ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Torino, selezionati attraverso una call, in collaborazione con TorinoReteLibro Piemonte, che definiranno domande e argomenti da proporre agli ospiti, quali filo conduttore delle sei puntate, in team con la scrittrice e giornalista Valentina Farinaccio.

Tra febbraio e aprile 2023 alcuni autrici e autori che intervengono nel podcast incontreranno dal vivo studentesse e studenti delle scuole nelle diverse sedi delle Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Ecco il programma degli appuntamenti:

Gallerie d’Italia di Torino: Paolo Di Paolo, Cercate di frequentare il futuro

Gallerie d’Italia di Milano: Fabio Stassi, La lingua italiana è la mia patria

Gallerie d’Italia di Napoli: Romana Petri, I Vivi e i morti

Gallerie d’Italia di Vicenza; Chiara Valerio, Noi con la realtà intorno, la realtà con dentro noi

Il momento conclusivo del percorso di lettura del romanzo Sostiene Pereira sarà sabato 20 maggio 2023 alla 35esima Edizione del Salone del Libro, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, in cui saranno chiamati a parlare ospiti da sempre legati alle opere di Antonio Tabucchi.

Per rendere visibile il lavoro delle classi sul romanzo e permettere lo scambio e la condivisione, studenti e docenti pubblicheranno scritti e recensioni sul Bookblog del Salone, lo spazio di racconto condiviso che il Salone mette a disposizione dei ragazzi e delle scuole, nell’apposita area dedicata al progetto, dove sono già presenti i contributi sulle edizioni precedenti.

Il progetto sarà presentato il 9 novembre, alle ore 18 online, sulla piattaforma SalTo+ da Nicola Lagioia.

Per aderire a Un libro tante scuole, le scuole devono candidarsi sulla piattaforma SalTo+ entro il 31 dicembre 2022. Per info: www.salonelibro.it.

Le dichiarazioni

“Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi è ormai un classico, raro esempio di romanzo italiano contemporaneo celebrato in tutto il mondo. Per le studentesse e gli studenti che avranno l’opportunità di leggerlo rappresenta, insieme, un inno alla libertà e grande una lezione di letteratura civile. Il Salone Internazionale del Libro di Torino è orgoglioso di arrivare nelle scuole di tutta Italia con un libro così bello”, spiega Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino

“Il legame che unisce la nostra Banca al Salone del Libro trova anche quest’anno un ulteriore momento di dialogo e collaborazione che va oltre i giorni della fiera. È un piacere accogliere e condividere nelle quattro sedi di Gallerie d’Italia una significativa esperienza di lettura dedicata agli studenti di tutto il Paese, che conferma la grande importanza del rapporto con la scuola e dell’attività educativa nella programmazione dei nostri musei. L’iniziativa è espressione concreta di quanto Gallerie d’Italia siano luoghi aperti e vivi a disposizione delle città, dove sia possibile riscoprire l’arte, la cultura e i libri come opportunità di crescita e arricchimento”, aggiunge Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo

“I libri hanno il potere delle scintille: accendono la capacità critica dei giovani, facendoli crescere come cittadini più liberi e consapevoli di oggi e di domani. Per far fiorire questi semi di futuro nelle scuole, la Consulta delle Fondazioni piemontesi e liguri sostiene sin dalla prima edizione il progetto ‘Un libro tante scuole’: una ‘bussola’ per orientare le nuove generazioni nella complessità del mondo, attraverso il dialogo e il confronto”, sottolinea Giovanni Quaglia, Presidente della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.