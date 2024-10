La quarta e ultima stagione de “L’amica geniale” arriva su Rai1 l’11 novembre 2024. Basata su “Storia della bambina perduta”, romanzo conclusivo della tetralogia-bestseller di Elena Ferrante, chiude il cerchio di una delle amicizie più iconiche della letteratura: quella tra Lila e Lenù. La trama esplora le sfide che le due protagoniste affrontano da adulte, mettendo in luce il confronto con se stesse, il loro passato e le ambizioni che le hanno spinte a lottare contro le convenzioni e i legami del rione in cui sono cresciute

L’amica geniale chiude il cerchio: la quarta e ultima stagione della serie tv tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante (pubblicata dalla casa editrice e/o) arriverà su Rai1 l’11 novembre 2024.

L’attesa è palpabile, poiché pochi romanzi hanno suscitato negli ultimi anni così tanta devozione come quelli di Ferrante, la cui identità resta ancora un mistero.

Questa stagione, basata su Storia della bambina perduta, l’ultimo capitolo della saga, vedrà Lila e Lenù ormai adulte (interpretate rispettivamente da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher) alle prese con le sfide più dure della loro esistenza: il confronto con se stesse, con la loro amicizia, con le loro ambizioni e, inevitabilmente, con il rione da cui provengono.

La regia è affidata a Laura Bispuri, mentre la sceneggiatura porta la firma di nomi importanti, tra cui la stessa Ferrante, Saverio Costanzo, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. La narrazione promette di esplorare ancora una volta il legame complesso tra le due amiche, in un crescendo di emozioni in cui si alterneranno momenti di allontanamento e riconciliazione.

Lenù, ora una scrittrice affermata, ha abbandonato Napoli, costruendo una vita lontana dalla città che l’ha vista crescere. Si è sposata e poi si è separata. Ha due figlie, Adele ed Elsa, ma continua a essere legata al suo amore di sempre, Nino Sarratore, un uomo che ha sempre alimentato la sua passione ma che si rivela, ancora una volta, sfuggente e ambiguo. Nonostante la loro relazione complicata, Lenù decide di tornare a Napoli per lui, la città che aveva lasciato e che Lila, invece, non ha mai abbandonato.

Lila, a sua volta, è riuscita a costruirsi una posizione nel rione, adattandosi a suo modo alle dinamiche che un tempo detestava. Pur immersa nei legami familiari e nei giochi di potere della camorra, ha costruito una carriera come imprenditrice nel campo informatico, rimanendo un punto di riferimento rispettato e temuto nel quartiere. Sa come imporsi e farsi rispettare Lila, il suo carisma e la sua tenacia emergono con forza in ogni sua azione, ma il suo mondo è sempre più intricato e soffocante.

Nonostante le loro vite divergano, sia Lenù sia Lila hanno combattuto per sfuggire alle imposizioni di un contesto patriarcale e violento, cercando di opporsi alle regole non scritte che governano il rione. Ora, nella quarta stagione, si arriva alla resa dei conti: le domande che le hanno tormentate per tutta la vita troveranno una risposta? O certi nodi non possono essere sciolti del tutto?

Il successo internazionale della serie, trasmessa negli Stati Uniti su HBO, ha portato L’amica geniale a essere considerata uno dei migliori show contemporanei, apprezzata non solo per la qualità della narrazione ma anche per l’intensità dei temi affrontati: amicizia, desiderio, maternità, misoginia, ambizione e classe. L’opera di Ferrante, al primo posto tra i 100 migliori libri del secolo in corso secondo il New York Times, ha conquistato il pubblico in tutto il mondo scatenando una vera e propria “febbre“, e la trasposizione televisiva ha amplificato il suo impatto, rendendo questa storia vibrante e attuale per una platea sempre più vasta.

Con 10 nuovi episodi (rilasciati settimanalmente), la quarta stagione si prepara a chiudere una delle narrazioni più significative della cultura contemporanea, dando degna conclusione all’epopea di un’amicizia indimenticabile.