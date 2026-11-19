Su Prime Video la terza stagione di “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”, ambientata 5 anni dopo gli avvenimenti narrati nella seconda (e migliaia di anni prima rispetto a “Lo Hobbit”). I protagonisti si trovano a fronteggiare Sauron che, con un potere in costante ascesa, ha un unico obiettivo: la creazione dell’Unico Anello. “Abbiamo lavorato in collaborazione con studiosi di Tolkien di fama mondiale e con la Tolkien Estate per assicurarci che i modi in cui abbiamo collegato le lacune fossero ‘tolkieniani'”, hanno spiegato i creatori – I particolari

Erano gli anni ’50 quando usciva nel Regno Unito il primo volume di Il Signore degli Anelli, la celebre trilogia scritta da J.R.R. Tolkien (in Italia pubblicata da Bompiani), da cui sono stati tratti, nel tempo, diversi film d’animazione e live-action.

A questi si è aggiunta, negli ultimi anni, la serie televisiva Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che, svolgendosi migliaia di anni prima rispetto ai fatti narrati nella trilogia e in Lo Hobbit (Bompiani, traduzione di Caterina Ciuferri), per la prima volta racconta le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, esplorata in parte dall’autore nel volume Il Silmarillion (a sua volta uscito per Bompiani, ma nella traduzione di Francesco Saba Sardi).

La collaborazione con gli studiosi di Tolkien e con la Tolkien Estate

In realtà, come si legge sul sito dell’Associazione Italiana di Studi Tolkieniani, JD Payne e Patrick McKay, i creatori della serie, hanno dichiarato: “Abbiamo i diritti esclusivamente su La Compagnia dell’Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re, le Appendici e Lo Hobbit. E questo è tutto. Non abbiamo i diritti su Il Silmarillion, su I Racconti Incompiuti, The History of Middle-earth (Storia della Terra di Mezzo) o nessuno di quegli altri libri”. Ecco che, quindi, per il loro progetto hanno dovuto fare affidamento esclusivamente sulle appendici e sugli indizi contenuti nelle altre opere.

“Abbiamo lavorato in collaborazione con studiosi di Tolkien di fama mondiale e con la Tolkien Estate per assicurarci che i modi in cui abbiamo collegato le lacune fossero ‘tolkieniani'”, ha sottolineato Payne.

L’universo immaginario della Terra di Mezzo

Al termine di Il ritorno del re (il terzo romanzo della trilogia di Il Signore degli Anelli) sono infatti contenute le cosiddette appendici, che offrono un approfondimento in merito alla storia, agli usi e ai costumi delle civiltà incontrate. Tolkien fornisce qui la cronologia precisa della Seconda e della Terza Era, le genealogie delle varie famiglie e persino un resoconto sulla pronuncia esatta delle singole parole.

Sarebbe un errore pensare che le opere ambientate nella Terra di Mezzo si limitino alla trilogia, a Lo Hobbit o a Il Silmarillion: l’autore ha progettato e costruito una geografia così precisa di questo paese immaginario da pensare alle caratteristiche proprie di ciascun personaggio, anche i minori.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1973, il figlio, Christopher Tolkien, ha sistemato, selezionato e pubblicato altre opere del padre, ambientate proprio nella Terra di Mezzo: come spiegato sul sito dedicato, fu lui a occuparsi delle Unfinished Tales of Númenor and Middle-Earth (1980), raccolta di materiale frammentario legato al ciclo del Silmarillion, e ai 12 volumi di The History of Middle-Earth (1983–1996), che raccoglie tutti i manoscritti relativi al ciclo cui Tolkien attese per tutta la vita.

La trama della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prima stagione della serie è stata pubblicata su Prime Video nel 2022, seguita dalla seconda nel 2024 e dalla terza nell’autunno del 2026. A partire dall’11 novembre, sono infatti disponibili in piattaforma i primi 4 episodi, dal 18 il quinto e il sesto e dal 25 il settimo e l’ottavo.

In questa nuova stagione, Sauron (interpretato da Charlie Vickers), il principale antagonista, ha un nuovo obiettivo: la creazione dell’Unico Anello, che permetta di sottomettere gli altri. Sono passati 5 anni dagli avvenimenti narrati nella seconda stagione e Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, deve fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte e con il potere in costante ascesa di Sauron.

Accanto a lei c’è Elrond, interpretato da Robert Aramayo, che si trova a guidare gli altri in una fase sempre più pericolosa. Tra le novità della terza stagione c’è anche la presenza nel cast di Jamie Campbell Bower (conosciuto, tra l’altro, per il ruolo di Vecna in Stranger Things), che interpreta il marito di Galadriel, rimasto per lungo tempo distante da lei.

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