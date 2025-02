“Rocco Schiavone 6”: la nuova stagione della serie sui gialli di Manzini

Dal 19 febbraio, in prima serata su Rai2, va in onda “Rocco Schiavone 6”, la sesta stagione della serie tv – con Marco Giallini – tratta dagli amatissimi libri di Antonio Manzini – I particolari

Parliamo di una delle serie tv più apprezzate, che dal 19 febbraio, in prima serata su Rai2, torna con la nuova stagione: il riferimento è a Rocco Schiavone 6, tratta dagli amatissimi libri-bestseller di Antonio Manzini (qui trovate il nostro speciale sui suoi romanzi), che vede ancora una volta protagonista Marco Giallini, che interpretare il vicequestore della polizia nato dalla fantasia del giallista.

Saranno 4 i nuovi episodi della serie su Rocco Schiavone. Stando alle indiscrezioni, ci sarà spazio non solo per le indagini e i misteri, ma anche per la vita privata, con il rapporto tra Schiavone e la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino.

Nei mesi scorsi Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato, dal set, le riprese della nuova stagione

(che si sono svolte ad Aosta, ma anche in Argentina, a Buenos Aires): “È la prima volta che Schiavone si sposta oltreoceano, perché c’è una parte di racconto che porta Rocco e i suoi amici storici Brizio (Tullio Sorrentino) e Furio (Mirko Frezza) a Buenos Aires a cercare il loro amico Sebastiano (Francesco Acquaroli), che li ha traditi e abbandonati da tempo”, ha svelato il regista Simone Spada.

Sempre il regista: “Rocco è sempre lui, ma più maturo, più profondo del solito… Le nuove puntate sono particolari e riservano delle sorprese: c’è grande ricchezza di ambientazioni, di incontri. Sarà una stagione movimentata: oltre ad Aosta, abbiamo girato nei dintorni di Torino, in giro per il Lazio e questo ha reso più dinamico il racconto. Le puntate sono ricche di avvenimenti“.

Parlando del suo personaggio in un’intervista a ilLibraio.it del 2022, Manzini aveva sottolineato: “Per me la cosa importante, come scrittore ma anche come lettore, è che i personaggi seriali affrontino le piaghe del tempo. Il tempo deve passare anche per Schiavone, e questo significa che deve invecchiare e andare incontro agli stessi accidenti della vita con cui tutti noi siamo costretti a fare i conti. Non mi piacciono i personaggi congelati nel tempo e nello spazio, che hanno sempre la stessa età”.

Come abbiamo raccontato nel nostro approfondimento sulle opere di Antonio Manzini, il poliedrico autore romano non si attiene ai soli stilemi del noir e del giallo: attraverso i suoi romanzi e i suoi racconti, Manzini affronta infatti temi complessi e divisivi, creando storie che vanno ben oltre il genere e rivelando un talento versatile e pungente…

Ora non resta che godersi questa sesta stagione…