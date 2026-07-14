Tra bullismo e social: in arrivo la serie tv tratta da “Carrie” di Stephen King

Annunciata da Amazon Prime la serie tv “Carrie”, basata sull’omonimo romanzo del maestro dell’horror Stephen King, dato alle stampe nel 1974 (e che ha già ispirato il film di Brian de Palma). L’adattamento si propone come una rivisitazione contemporanea del libro cult, in cui il bullismo sta al passo coi tempi e con la crudeltà indiscriminata dell’era dei social media – I particolari

Era il 1976 e Brian de Palma (che poi dirigerà, solo per citarne alcuni, Scarface e Mission: Impossible) portava al cinema uno dei libri più iconici tra quelli scritti dal maestro dell’horror Stephen King.

Parliamo di Carrie, il primo romanzo dell’autore ad essere pubblicato e anche uno dei più noti e apprezzati.

Al film, che fu candidato ai Premi Oscar e di cui quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dell’uscita, sono seguiti numerosi remake a cui si aggiunge, come novità assoluta, una serie tv, che debutterà prossimamente sulla piattaforma Prime Video.

Chi è Carrie? La trama del libro

Il romanzo, dato alle stampe nel 1974 e pubblicato in Italia da Bompiani, nella traduzione di Brunella Gasperini, vede protagonista una ragazza 16enne che frequenta l’ultimo anno del liceo. Introversa e silenziosa, Carrie è cresciuta sotto la fervente educazione cattolica della madre, donna puritana ossessionata dal peccato.

L’adolescente, che spesso viene rinchiusa dalla madre in uno sgabuzzino per farle “espiare i suoi peccati“, non ha vita facile, e anche a scuola viene costantemente derisa e presa in giro.

Ma quello che i suoi compagni ignorano, che tutti ignorano, è che lei ha dei poteri telecinetici: deve solo imparare a controllarli…

Il romanzo già presenta quelli che saranno alcuni temi cari all’autore, come le piccole cittadine di provincia e gli adolescenti presi di mira.

La serie tv tratta da Carrie

L’adattamento di Amazon Prime Video si propone come una “rivisitazione attuale di questa storia di formazione ormai diventata un cult“, che sarà adattata per la prima volta a serie tv dallo showrunner Mike Flanagan (che ha già lavorato su un romanzo di King nel 2019 con Doctor Sleep, il sequel di Shining). Stephen King figura tra gli executive producer della serie, prodotta da Amazon MGM Studios.

La serie si sviluppa su 8 episodi (i primi 4 dei quali sono girati proprio da Mike Flanagan, che è anche executive producer). La trama segue quella del romanzo e l’adattamento si ripromette di “seguire le piccole scelte quotidiane che condurranno a un’unica, sconvolgente notte, in una storia avvincente e profondamente umana sul conflitto tra gentilezza e crudeltà, e che porterà lo spettatore a chiedersi se stia assistendo alla nascita di un’eroina, di un mostro o di qualcosa di molto più complesso“.

La trama vede Carrie catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, a seguito della morte del padre, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità e il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza.

Una nuova Carrie

Una versione contemporanea, dunque, in cui il bullismo si adatta ai tempi: non solo insulti e spintoni, ma, soprattutto, casi mediatici scoppiati sui social, tra pressione costante e crudeltà indiscriminata.

Il cast vede protagonista Summer Howell nel ruolo di Carrie White, Samantha Sloyan (The Pitt) nella parte di Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) in quello di Chris Hargensen, Joel Oulette (Uno splendido errore) come Tommy Ross, Josie Tota (The Buccaneers) nella parte di Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) in quella di Billy, Thalia Dudek (The Running Man) come Emaline, Amber Midthunder (Prey) nel ruolo di Miss Desjardin, e Matthew Lillard (Man of Tomorrow) in quello del Preside Grayle.

Come abbiamo raccontato in questo speciale, sono davvero moltissimi i film e le serie tv tratte o ispirate dai romanzi e racconti del re dell’horror: da Shining a Il miglio verde, da It a Le ali della libertà, passando per Misery non deve morire. Staremo a vedere come sarà accolta questa nuova versione di Carrie…