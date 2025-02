La serie tv tratta da “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza

Il 28 febbraio debutta su Sky e Now la serie tv “L’arte della gioia”, tratta dal romanzo cult di Goliarda Sapienza, con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino (e la regia di Valeria Golino) – I particolari

L’arte della gioia (Einaudi), celebre romanzo di Goliarda Sapienza dalla complessa storia editoriale, diventa una serie tv Sky Original disponibile dal 28 febbraio (e in onda ogni venerdì).

Presentata alla scorso Festival di Cannes, la serie divisa in sei episodi (da 50 minuti) racconta la giovinezza di Modesta, una giovane orfana che, nella Sicilia di inizio Novecento, scopre la sessualità e il desiderio di una vita diversa, migliore rispetto a quella che ha sempre avuto.

L’arte della gioia è una storia di emancipazione e di libertà (come raccontato in questo articolo), il percorso di crescita di una ragazza pronta a rompere tabù e regole con la sua determinazione.

Il cast e i retroscena

Nel cast incontriamo Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare, 5 minuti prima) nei panni di Modesta, Valeria Bruni Tedeschi (Forever Young, La pazza gioia) in quelli della principessa Gaia Brandiforti e Guido Caprino (Il Miracolo, 1992) come Carmine, l’uomo che gestisce le terre dei Brandiforti. Presenti anche Jasmine Trinca (Miele, La dea fortuna), Alma Noce (Brado, Gli anni più belli), Giuseppe Spata (La mafia uccide solo d’estate, Tutta colpa di Freud) e Giovanni Bagnasco (Finalmente l’alba).



Alla regia (e alla sceneggiatura) invece troviamo Valeria Golino, già vincitrice del David di Donatello, del Nastro d’Argento, del Globo d’oro, del Ciak d’Oro e della Colpa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Proprio l’attrice e regista italiana, durante la presentazione della serie ha parlato del suo rapporto con Goliarda Sapienza (“È stata la mia maestra, poi l’ho persa, l’ho ritrovata con il libro…”) e della forza del suo romanzo: “Goliarda era spregiudicata e, considerando il periodo in cui ha concepito L’arte della gioia, poteva e può venire considerata ancora un’opera scabrosa” (come riportato da Vanity Fair).

L’arte della gioia, il libro che ha ispirato la serie

L’arte della gioia è un romanzo di formazione e d’avventura: le pagine seguono l’infanzia e la crescita di Modesta, la vita povera e il desiderio (e la consapevolezza) di una vita migliore. Modesta si rivela una ragazza di talento e intelligente, in grado di sedurre uomini e donne, e soprattutto di ottenere ciò che vuole. Dopo un primo periodo passato in un convento, il destino conduce Modesta alla villa della principessa Brandiforti, dove prosegue il suo percorso di emancipazione e maturazione scoprendo il sottile confine tra ciò che è lecito e ciò che è illecito.

Come accennato precedentemente, L’arte della gioia di Goliarda Sapienza non ha avuto vita facile: terminato nel 1976, dopo quasi dieci anni di scrittura, solo negli anni ’90 ha trovato la pubblicazione con l’editore Stampa Alternativa.

Oggi è diventato un libro di culto (scelto tra l’altro da Ilenia Zodiaco per il suo gruppo di lettura) per la forza con cui l’autrice tratta certi temi e descrive la sua protagonista fuori dagli schemi, pubblicato da Einaudi e scoperto anche all’estero.