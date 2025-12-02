“The rainmaker”: la serie tv tratta dal romanzo cult di John Grisham “L’uomo della pioggia”

E alla fine è sempre Davide contro Golia. Nel racconto biblico un giovane uomo, destinato a un brillante futuro, combatte e sconfigge l’incredibile avversario, un enorme guerriero all’apparenza imbattibile. Per l’appunto, Davide e Golia…

Con le dovute proporzioni, lo scontro – meno violento ma certo non meno appassionante – al centro di The Rainmaker si potrebbe definire una moderna riproposizione, in chiave legal thriller, della celebre lotta biblica.

Da un lato il giovane avvocato Rudy Baylor e da quello opposto il navigato Leo Drummond.

Uscito per la prima volta nel 1995, il romanzo di John Grisham L’uomo della pioggia (Mondadori, traduzione di Roberta Rambelli) già nel 1997 arriva sul grande schermo. L’amatissimo film omonimo vede alla regia e alla sceneggiatura Francis Ford Coppola, pluripremiato cineasta statunitense, mentre nel cast troviamo Matt Damon, Danny DeVito e Jon Voight (tra gli altri).

A trent’anni dall’uscita del giallo giudiziario di Grisham, e a quasi altrettanti dalla pellicola, arriva sul piccolo schermo un nuovo adattamento: The Rainmaker (prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television).

La serie tv

Composta da 10 episodi la serie tv segue le vicende di Baylor, da poco laureato e deciso a lasciare un segno nel mondo degli avvocati. Affiancato dalla sua mentore Bruiser e dall’assistente paralegale Deck, Baylor si ritrova per le mani un caso complesso, la morte misteriosa del figlio di una cliente e una pericolosa cospirazione.

Rinnovata già per una seconda stagione, The Rainmaker è un legal thriller in cui i protagonisti dovranno scegliere da che parte stare e, soprattutto, capire fino a quale limite spingersi per scoprire la verità.

Veniamo ora al cast: Rudy Baylor è interpretato dal giovane inglese Milo Callaghan, Leo Drummond da John Slattery. Lana Parrilla veste i panni di Bruiser e P. J. Byrne quelli di Deck.

La serie è stata ideata e scritta da Michael Seitzman, mentre i produttori esecutivi sono Jason Richman, David Gernert, Jason Blum e lo scrittore John Grisham.