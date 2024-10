A Torino la mostra “#Serialmania – Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game”

Allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, all’interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino, la mostra #Serialmania – Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game sarà visitabile dal 14 ottobre al 24 febbraio 2025.

Il percorso espositivo dell’esposizione, a cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni, “ripercorre gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e le serie tv dagli anni ‘90 a oggi, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione”.

Una mostra, dunque, dedicata alle “serie tv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali“. In questo contesto, si spiega nella presentazione, “il concetto di tempo viene dilatato, cambiano le regole della visione e si moltiplicano i supporti e gli schermi: una trasformazione epocale che è la voce più innovativa dello spettacolo cinematografico e che si rapporta anche con il tessuto sociale del nostro tempo”.

Le serie tv hanno infatti “determinato una nuova estetica, in continuo dialogo con le arti visive, anche se in un certo senso si può affermare che siano sempre esistite, fin dai telefilm trasmessi dalla televisione a partire dagli anni ’50 e ’60″.

Il percorso espositivo incrocia la linea cronologica con quella delle tematiche e presenta una selezione di dodici titoli: I segreti di Twin Peaks, Friends, Breaking Bad, House of Cards, E.R. Medici in prima linea, I Simpson, Sex and the City, The Crown, Il Trono di Spade, Squid Game, Romanzo Criminale e Mare Fuori.

A completamento della mostra, il catalogo #Serialmania – Immaginari narrativi da Twin Peaks a Squid Games, edito da Silvana Editoriale, che comprende, oltre ai saluti istituzionali di Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, i saggi dei curatori Luca Beatrice e Luigi Mascheroni e i contributi di Giulio Base, Cristina Battocletti, Armando Fumagalli, Mariarosa Mancuso e Costanza Rizzacasa d’Orsogna, oltre alle schede delle serie in mostra.