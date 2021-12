Il bello di audiorileggere un libro: si torna sempre dalle storie che ci hanno fatto stare bene

Se non siete ancora degli assidui “ascoltalettori”, ascoltare un libro che avete già letto e amato è il modo migliore per scoprire la bellezza degli audiolibri. In questo modo sarà molto più semplice familiarizzare con i personaggi e seguire tutti gli snodi di trama, per riscoprire la vostra storia preferita attraverso un’esperienza di lettura più intensa e ricca di nuovi significati

Chi non l’ha mai vissuto, non può saperlo: ascoltare un libro già letto è un’esperienza unica.

Dai grandi classici della letteratura, ai romanzi che abbiamo divorato da bambini, passando per i bestseller del momento e per i titoli sconosciuti che ci hanno conquistato fin dalla prima pagina: esistono tante tipologie di “libri del cuore“, ma la caratteristica che li accomuna tutti è il desiderio di leggerli e rileggerli di continuo.

E se invece di iniziare l’ennesima sessione di lettura, provassimo ad ascoltarli in audiolibro?

Sebbene l’ascolto degli audiolibri (e dei podcast) sia una tendenza sempre più diffusa, ci sono lettori e lettrici che non hanno ancora mai sperimentato la gioia di lasciarsi trasportare da una storia attraverso la voce di un narratore. Un po’ per scetticismo, un po’ per attaccamento alla carta, un po’, semplicemente, per mancanza di occasioni.

Ecco, se avete voglia di superare le barriere che vi tengono lontani dall’ascolto degli audiolibri, il nostro consiglio è quello di provare ad ascoltare un libro già letto, un titolo che avete amato e che non vi stanchereste mai di leggere.

In questo modo sarà molto più semplice familiarizzare con i personaggi e seguire tutti gli snodi di trama (uno dei tanti dubbi di chi non è ancora un ascoltalettore è la paura di non riuscire a comprendere la storia raccontata – ma vi stupirà sapere che c’è chi ha ascoltato senza troppe difficoltà 60 ore di Guerra e Pace!).

Inoltre sarà bellissimo sentire alcuni passaggi acquisire un’intensità diversa a seconda dell’intonazione di chi li sta leggendo: noterete dettagli che prima vi erano sfuggiti, vi rinnamorerete delle frasi che già vi avevano conquistato, molto probabilmente capirete meglio i punti che vi avevano lasciato qualche perplessità. Insomma, l’esperienza di lettura si espanderà notevolmente, e guadagnerà un valore più alto.

In fondo è proprio vero che si torna sempre dalle storie che ci hanno fatto bene, ma arrivarci tramite un’altra strada può rivelarsi ancora più sorprendente.