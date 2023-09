A Milano è “BookCity tutto l’anno”: il programma di “La Lettura Intorno”, tra letture ad alta voce e laboratori

Da giovedì 21 a martedì 26 settembre torna La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: quattro giorni di letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori di quartiere e molto altro, in tutti i nove Municipi della città, per giovani lettrici e lettori, ma anche amanti dei libri di tutte le età.

Il programma di questa seconda tappa dell’iniziativa – sottolinea la presentazione – è il risultato di una call che ha visto l’adesione e la partecipazione di librerie, biblioteche, editori, università, associazioni culturali del territorio oltre al prezioso contributo di tutti i Municipi milanesi e del Sistema Bibliotecario di Milano, protagonisti di un’ampia rete di conoscenze nella diffusione del libro.

Molta importanza viene riconosciuta alla pratica delle letture ad alta voce, e per questa nuova tappa dell’iniziativa Roberto Piumini – tra gli scrittori italiani per bambini e ragazzi più conosciuti e tradotti all’estero – ha selezionato i nove libri da cui verranno tratte le letture ad alta voce che animeranno le sedi del progetto: Il litigio di Claude Boujon, I disegni arrabbiati di Italo Calvino, Ti mangio! di John Fardell, Che rabbia di Mireille d’Allancé, Tararì Tararera di Emanuela Bussolati, La grande corsa di Chisato Tashiro, Nel parco di Giulio di Nick Butterworth, La grande corsa di Ruth Wielockx, Telefono senza fili di Ilan Brenman e Renato Moriconi, Superverme di Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emozioni di Mies van Hout e Buon compleanno Boa! di Jeanne Willis e Tony Ross.

Tanti gli ospiti, con particolare attenzione al pubblico dei più giovani, in un palinsesto che vede l’alternarsi di laboratori multilingua, merende letterarie, letture ad alta voce, spettacoli e molto di più per esplorare tanti temi e crescere con i libri, per un totale di oltre 70 eventi, più di 40 realtà coinvolte e 60 autori presenti.