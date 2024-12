Un anno tra le pagine con ilLibraio.it: scarica gratuitamente il calendario letterario 2025

Il nuovo anno si avvicina, e per affrontarlo con lo spirito giusto, noi del sito ilLibraio.it abbiamo preparato un regalo speciale per lettrici e lettori: il calendario letterario 2025, disponibile gratuitamente per il download.

Non si tratta di un semplice calendario digitale, ma di un compagno di viaggio per chi ama la lettura e vuole lasciarsi guidare da storie, ispirazioni e piccoli consigli. Ogni mese è arricchito da pensieri e suggerimenti per scegliere il libro ideale al momento opportuno, e per vivere l’anno con la giusta “attitudine” da lettore.

Ad esempio, marzo invita a sperimentare la poesia, a ritrovare la lentezza e la profondità delle parole in versi. Giugno, invece, suggerisce di immergersi in storie di mistero, perfette per le serate fresche e lunghe dell’estate. Ogni mese offre una riflessione per ispirare chi sfoglia le pagine del calendario, scandendo le stagioni con letture capaci di accompagnare e stimolare la curiosità.

Il calendario include anche alcuni anniversari di grandi autori e autrici, piccoli promemoria che sottolineano il legame tra il tempo che passa e le voci che hanno lasciato un segno nella storia della letteratura.

Disponibile in formato digitale, il calendario può essere stampato e utilizzato per decorare le pareti della vostra camera, del vostro ufficio o del vostro angolo di lettura. Un dono pratico ma anche pieno di spunti, pensato per chi desidera accogliere il 2025 all’insegna dei libri e delle storie che rendono ogni mese unico. Ma anche un modo per ringraziare i nostri lettori e le nostre lettrici (a proposito, qui trovate riassunte tutte le modalità per seguirci), augurando a tutte e tutti un nuovo anno ricco di emozioni tra le pagine.