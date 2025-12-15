Vincere un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” grazie all’incipit di “Cent’anni di solitudine”
Storie

Vincere un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” grazie all’incipit di “Cent’anni di solitudine”

Storie
di Redazione Il Libraio 15.12.2025

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…” è l’incipit di quale romanzo? Grazie alla corretta risposta a una domanda di letteratura, Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro a “Chi vuol essere milionario – Il Torneo” – I particolari

Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…” è l’incipit di quale romanzo? Grazie a una domanda di letteratura, e grazie al capolavoro di Gabriel García Márquez Cent’anni di solitudine, Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il quiz di Gerry Scotti su Canale 5.

Cent'anni di solitudine

La concorrente, 69enne, nata e cresciuta a Milano, musicista di formazione classica e docente al Conservatorio in pensione, ha parlato della sua vittoria in un’intervista al Corriere della Sera, ammettendo che ora potrà affrontare con più tranquillità i problemi familiari: “Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo…”.

La concorrente ha anche ammesso di non aver mai letto Cent’anni di solitudine: “Ci ho dovuto ragionare. Avevo letto La peste e Delitto e castigo, ho visto il film del Dottor Zivago ma non sapevo assolutamente di cosa trattasse Cent’anni di solitudine. Non l’avevo mai letto. Quindi ci sono arrivata con il ragionamento e andando per esclusione“.

Tra le risposte corrette che ha dato per vincere, anche quella su Salgari.

