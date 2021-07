Alcune tra le espressioni idiomatiche più curiose al mondo

Viaggio per il mondo tra alcune delle espressioni idiomatiche più curiose, dalle più metaforiche e incomprensibili (come “avanzare scivolando su un panino di gamberetti” o “avere i capelli sui denti”) a quelle più simili tra loro in diverse lingue del pianeta (come “meglio tardi che mai”)…

Se volessimo tradurre letteralmente un’espressione idiomatica in inglese, come “conosco i miei polli”, “I know my chickens”, vedremmo spuntare sulla faccia di chi ci ascolta un grandissimo punto interrogativo, prima di qualche risata garantita.

Questo succede perché gli idiomatismi di qualsiasi lingua sono quasi sempre unici e intraducibili. Sono frasi che fanno parte della cultura di una nazione e che spesso suonano davvero bizzarri quando tradotte letteralmente, suscitando non poca ilarità.

Per poter intraprendere almeno con la mente un viaggio culturale in giro per il mondo, gli esperti di linguistica della app Babbel (dedicata allo sviluppo delle competenze linguistiche) hanno stilato un elenco di alcune delle espressioni idiomatiche più curiose. Eccole di seguito.

Alcune tra le espressioni più curiose

• Not here to fuck spiders: questo modo di dire è l’equivalente australiano di “non siamo qui a pettinare le bambole”, si usa cioè quando non si vuole perdere tempo e per far capire che si fa sul serio. Gli australiani hanno scelto però un’immagine leggermente più colorita di quella nella lingua di Dante;

• more holes than a Swiss cheese: è un’espressione inglese traducibile letteralmente in “più buchi di un una Groviera”, usata per far riferimento a qualcosa pieno di difetti, di solito in riferimento a un ragionamento o discorso, l’equivalente di “far acqua da tutte le parti”;

• leben wie die Made im Speck: si tratta di un modo di dire tedesco per parlare di chi ha uno stile di vita lussurioso, quindi “vivere come un verme nella pancetta”, questa infatti è la traduzione letterale;

• estar de mala leche: questa frase idiomatica spagnola non ha nulla a che vedere con il latte scaduto come potrebbe suggerire la traduzione parola per parola: “essere di cattivo latte”. Significa infatti “essere di cattivo umore”;

• poser un lapin: un’espressione francese molto particolare, traducibile letteralmente come “porre un coniglio”, che significa semplicemente non presentarsi a un appuntamento. L’equivalente dell’italiano “dare buca”;

• encher linguiça: “riempire una salsiccia” è un’espressione brasiliana che significa riempire uno spazio vuoto con l’inganno, con informazioni irrilevanti e di nessun interesse. Nel quotidiano viene usato per definire qualcuno che parla in continuazione di un argomento senza in realtà dire nulla, una specie di “parlare di aria fritta”;

• hair op per tanden hebbe: è un’espressione olandese che, letteralmente, si può tradurre con “avere i capelli sui denti”. Con questo modo di dire si indica una persona particolarmente decisa e determinata, pronta a tutto per ottenere i propri obiettivi. In Italia si potrebbe dire “avere pelo sullo stomaco”;

• musztarda po obiedzie: con questa espressione i polacchi comunicano che ormai è troppo tardi per fare qualcosa. Si traduce letteralmente con “mostarda dopo pranzo” e l’espressione italiana che si avvicina di più è “inutile piangere sul latte versato”;

• glida in på en räckmacka: ovvero “avanzare scivolando su un panino di gamberetti”. Con questa immagine, davvero unica e colorata, gli svedesi indicano chi ha una vita facile, senza problemi. In Italia scivolare su un panino di gamberetti potrebbe sembrare tutt’altro che facile, ma in Svezia deve essere una situazione comune;

• å svelge noen kameler: quando in Norvegia si dichiara di “ingoiare qualche cammello”, vuol dire che è arrivato il momento di arrendersi. In Italia va molto meglio, i rospi sono decisamente più facili da mandar giù;

• вешать лапшу на уши (vešat’ lapšu na uši): è un’espressione russa che, letteralmente, si può tradurre con “appendere gli spaghetti alle orecchie di qualcuno”, ma che non ha niente a che vedere con degli “orecchini” fatti con la pasta nostrana. Significa semplicemente “prendere in giro”;

• kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak: anche questo modo di dire indonesiano non bisogna prenderlo troppo alla lettera, ovvero “un germe attraverso il mare può essere visto, un elefante sulla palpebra no”. In sostanza, significa che è facile vedere gli errori altrui, non importa quanto piccoli siano, ma è difficile vedere i propri anche quando sono molto grandi.

La speranza è sempre l’ultima a morire, in tutte le lingue

Ci sono però delle eccezioni: alcune frasi idiomatiche infatti sono identiche in diverse lingue, ottime quindi per non fare figuracce. Per citare una: “meglio tardi che mai” si dice nello stesso modo anche in spagnolo, francese, inglese, tedesco e portoghese (rispettivamente “más vale tarde que nunca”, “mieux vaut tard que jamais”, “better late than never”, “besser spät wie nie”, “antes tarde do que nunca”).

Sostituire i cavoli con le cipolle e la birra

In alcuni casi invece i modi di dire nelle lingue europee non sono uguali, ma si assomigliano. È il caso di “non sono cavoli miei”, in francese infatti si dice “ce ne sont pas mes oignons” (“non sono le mie cipolle”), mentre in Germania si fa riferimento alla birra, “das ist nicht mein Bier”, rispecchiando a pieno i fiori all’occhiello e la cultura dei due Paesi. Un altro esempio è “kill two birds with one stone” (in italiano “prendere due piccioni con una fava”): in portoghese i piccioni vengono sostituiti dai conigli (“matar dois coelhos com uma tacada só”), e in tedesco dalle mosche (“zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen”). O ancora, se vogliamo dire “avere la botte piena e la moglie ubriaca” davanti ai cugini d’Oltralpe dobbiamo pronunciare le parole “avoir le beurre et l’argent du beurre” (“avere il burro e i soldi del burro”), mentre in inglese basta sostituire il burro con una torta: “have your cake and eat it too” (tenersi la propria torta e allo stesso tempo mangiarsela).

Fotografia header: Courtesy of Babbel_Unsplash