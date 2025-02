“Fantasia Book Party”: a novembre a Napoli si incontreranno gli amanti del fantasy

Tra i generi di maggior successo, oltre al romance, spicca il fantasy. Per questo nascono sempre più eventi per lettrici e lettori che condividono l’amore per storie di draghi, elfi e mondi magici. Tra questi, il “Fantasia Book Party”, un nuovo appuntamento che si terrà a Napoli il 15 e 16 novembre 2025

Negli ultimi anni, diversi generi letterari hanno riconquistato il pubblico con un successo significativo. Il romance, in particolare, ha dominato le classifiche con vendite record, mentre il fantasy continua a guadagnare terreno tra lettori e lettrici di tutte le età, complice la sua crescente popolarità su piattaforme come TikTok.

Questa fortuna ha portato alla nascita di nuove occasioni di incontro tra appassionati della lettura. Tra le ultime, segnaliamo il Fantasy Book Party, un evento interamente dedicato a storie di elfi e draghi, avventure in mondi fantastici e racconti di magia e stregoneria.

Tutto un altro mondo

Come annunciato sulla nascente pagina Instagram @fantasia_bookparty e sul sito ufficiale, il Fantasy Book Party non è un semplice evento letterario, ma un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico offrendo incontri con autori e autrici, scoperte di nuovi talenti e un ambiente unico per condividere la passione per il fantasy.

L’evento si terrà a Napoli il 15 e 16 novembre 2025, proponendo spazi espositivi, presentazioni, workshop tematici e momenti di networking in un contesto stimolante e inclusivo.

Oltre ai lettori e alle lettrici, il Fantasy Book Party si rivolge anche agli addetti ai lavori, tra cui editor, agenti, traduttori e illustratori, offrendo un’opportunità unica per scoprire nuove voci emergenti. Il programma, ancora in fase di definizione, promette numerose novità e appuntamenti.

Le ideatrici

Il festival nasce dall’iniziativa di Sara Menichetti, direttrice artistica del Fantasy Book Party, e Valentina Trombetta, direttrice amministrativa. Le due si sono incontrate nel 2022 a Firenze, in occasione del Florence Book Party, un evento dedicato al romance organizzato da Menichetti, a cui Trombetta ha partecipato come ospite. Da quell’incontro è nata un’amicizia, rafforzata dalla comune passione per i libri. Da una delle loro conversazioni è scaturito il desiderio di fondare una società con l’obiettivo di creare e promuovere eventi letterari capaci di celebrare la narrativa in tutte le sue forme.