La magia della saga di Harry Potter continua: a Milano si può partecipare al Ballo del Ceppo

Il “Ballo del Ceppo” è un evento narrato nei libri-longseller della saga di Harry Potter, nella fattispecie nel quarto, Harry Potter e il calice di fuoco (Salani), dove la grande manifestazione apre il Torneo Tremaghi. Nell’omonimo film è stato trasporto con, tra gli altri, membri dei R.E.M. come guest star. Quanti fan hanno desiderato prendervi parte? Ecco, molto presto sarà possibile. Da noi in Italia, a Milano…

L’11 novembre, all’interno delle sale del Museo della scienza e della tecnica del capoluogo lombardo, è in programma un vero e proprio “Ballo del Ceppo”, ma non solo: ci saranno altri eventi a tema secondo un calendario presto disponibile. L’evento principale durerà due ore, sarà accessibile ai ragazzi e ragazze di più di 12 anni. Chi ha età inferiore ai 16 dovrà essere accompagnato da un adulto. Il dress code consigliato è quello “da ballo”, come nella saga di J. K. Rowling, quindi formale, mentre saranno disponibili in loco mantelli e bacchette da mago per rendere tutto più verosimile, se i fan non vorranno portare i propri cimeli con loro.

I biglietti si troveranno sulla piattaforma di Fever a partire da giovedì 8 settembre, ma già sul sito è presente una lista d’attesa. Sempre sul sito di Fever si rassicurano anche i ballerini meno capaci: la festa non sarà solamente un ballo; vi si troveranno servizi fotografici, bevande a tema, mercatini dove sarà possibile acquistare ogni genere di gadget a tema Harry Potter, come le iconiche bacchette.