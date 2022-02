“Il razzismo spiegato a mia figlia”: il libro citato a Sanremo da Lorena Cesarini

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 si è aperta con il toccante monologo sul razzismo e l’intolleranza di un’emozionatissima Lorena Cesarini, co-conduttrice al fianco di Amadeus: “Sono nera, ma nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmelo, invece appena Amadeus ha annunciato la mia partecipazione, certe persone hanno sentito l’esigenza di farmelo notare”.

L’attrice, nel cast della serie tv Netflix Suburra, ha anche citato Il razzismo spiegato a mia figlia, un romanzo scritto in forma di dialogo domanda-risposta dallo scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun. Il volume, pubblicato nel 1998, è stato tradotto in oltre 25 lingue. Inevitabilmente, la citazione sul palco dell’Ariston ha portato il volume, uscito originariamente per Bompiani e oggi pubblicato dalla Nave di Teseo, nella top ten dei negozi online, a partire da Amazon.

Il libro di Ben Jelloun punta a educare i giovani (e non solo) ai valori del rispetto e della tolleranza. “Un bambino non nasce razzista. E se i suoi genitori e i suoi familiari non gli hanno messo in testa idee razziste, non c’è ragione perché lo diventi”, si legge nel libro. Per lo scrittore, inoltre, “la lotta contro il razzismo deve essere un riflesso quotidiano. Non bisogna mai abbassare la guardia“.

All’epoca dell’uscita, Ben Jelloun ha raccontato così la genesi de Il razzismo spiegato a mia figlia: “Mentre mi accompagnava a una protesta contro un disegno di legge sull’immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di quanto pensano, dei propri figli”.

Fotografia header: Lorena Cesarini Sanremo GettyEditorial 3-2-2022