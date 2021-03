Libri contro il razzismo: tanti saggi di ieri e di oggi

Il razzismo è un tema tornato a essere centrale nel discorso politico e nelle discussioni degli ultimi anni: ma quanto a fondo conosciamo questo argomento? I libri sul razzismo ci possono aiutare a rispondere a questa domanda con una consapevolezza più ampia. In particolare, esistono molti saggi su (e contro) il razzismo che, affrontando il problema da prospettive diverse, si propongono di analizzarne gli aspetti con una profondità maggiore di quella che la frenesia e la velocità dei social spesso ci offrono.

C’è molto da imparare: la discriminazione è radicata, seppur in misure diverse, in tutte le società. Nonostante oggi ci sia più consapevolezza rispetto al passato dei meccanismi emarginatori ed escludenti, siamo ancora lontani dalla costruzione di una società equa. Uno dei maggiori portavoci di questo messaggio è stato Nelson Mandela, il cui impegno nella lotta contro l’apartheid non cessò nemmeno in seguito alla lunga permanenza in carcere. Il suo pamphlet Contro il razzismo (Garzanti, traduzione di Roberto Merlini) ci permette di rivivere anche oggi il coraggio che ha contraddistinto la sua lotta contro la segregazione razziale.

Idee importanti sono anche quelle di Angela Davis, simbolo della lotta di liberazione afroamericana, che nel suo impegno politico ha sottolineato l’interconnessione delle lotte di liberazione. Secondo Davis battaglie come l’antirazzismo, il femminismo, la lotta di classe, ma anche l’ambientalismo e l’antispecismo non andrebbero affrontate come compartimenti stagni, poiché sono il risultato delle stesse pratiche oppressive. Nel volume La libertà è una lotta costante (Ponte alle Grazie, traduzione di Valentina Salvati) Davis approfondisce il concetto di intersezionalità, il passo che si propone di condurre a una libertà da ogni tipo di discriminazione.

Un’altra prospettiva ancora ci offre Alex Zanotelli, missionario comboniano che ha vissuto a lungo in Africa, e che nel libro Prima che gridino le pietre (Chiarelettere) denuncia il razzismo contemporaneo utilizzato come strumento per il consenso, e le distorsioni che ogni giorno ci vengono offerte come soluzioni semplici a problemi che semplici non sono. Zanotelli ricostruisce le storie dei popoli che da tempo trovano nella fuga l’unica speranza, andando a rintracciare le responsabilità occidentali che hanno contribuito a far nascere la necessità delle migrazioni odierne. Inoltre, attraverso un percorso di esempi storici virtuosi, Zanotelli rinnova l’appello alla disobbedienza civile come forma di impegno politico.

Esistono inoltre numerose testimonianze che uniscono saggistica, biografia e storia e che per l’intensità delle loro immagini sono diventati libri fondamentali del ‘900, come per esempio Io so perché canta l’uccello in gabbia (BEAT, traduzione di Maria Luisella Cantarelli) in cui Maya Angelou racconta la sua vita segnata dal razzismo degli anni ‘30 degli Stati Uniti; La prossima volta il fuoco (Fandango, traduzione di Attilio Veraldi) di James Baldwin, un resoconto personale e collettivo delle difficoltà vissute dalle persone nere negli USA, e Tra me e il mondo (Codice, traduzione di Chiara Stangalino) di Ta-Nehisi Coates, una lettera dell’autore al proprio figlio che ripercorre le tappe della sua crescita a Baltimora e quelle storiche del razzismo americano.

Sono molte anche le voci contemporanee che attraverso libri contro il razzismo stanno affrontando le questioni più urgenti del nostro tempo, illuminando quegli angoli che una presa di posizione superficiale non permette di vedere. Per questo, in vista del 21 marzo, in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, abbiamo stilato una selezione di saggi pubblicati di recente (che non pretende di essere esaustiva) che, da angolazioni diverse, permettono di capire non solo quanto l’antirazzismo sia un valore da celebrare, ma anche come andrebbe messo in pratica durante il resto dell’anno.

Libri contro il razzismo

Fragilità Bianca (Chiarelettere, traduzione di Elena Cantoni) è uno dei libri che più si è speso a dimostrare che il razzismo non è un problema la cui risoluzione spetta solamente alle persone di colore e, soprattutto, che dirsi antirazzisti non è un atto sufficiente. Sono molti i progressisti bianchi infatti che si esprimono contro il razzismo per poi non riconoscere quei meccanismi che sostengono la discriminazione in ogni ambito della società. Per questo DiAngelo, grazie alla sua esperienza nell’ambito di educazione alla diversità, ci mostra la fragilità delle persone bianche di fronte al razzismo, che rappresenta un grande ostacolo all’eliminazione di questo fenomeno. Su ilLibraio.it un approfondimento e un capitolo del libro.

Corpi estranei , Oiza Queens Day Obasuyi

Il libro Corpi Estranei (People) si sofferma nello specifico sulla cultura italiana, nella quale i discorsi sul razzismo e antirazzismo vedono spesso le persone di colore come oggetto e non come soggetto. Questo libro si propone di insegnare da una parte come smettere di considerarle un gruppo di persone privo di identità specifiche, e dall’altra che proprio le stratificazioni e le unicità di ogni individuo corrispondono a una diversità delle esperienze, e quindi alle differenti forme che la discriminazione può assumere. Su ilLibraio.it un capitolo del libro.

In Colore vivo (Bollati Boringhieri, traduzione di Alberto Agliotti) l’antropologa e divulgatrice Nina Jablonski si concentra su una delle questioni centrali che alimentano il razzismo: il colore della pelle. Jablonski racconta la storia della pigmentazione della pelle da un punto di vista biologico, evolutivo e antropologico e, così facendo, non solo smonta una volta per tutte i fondamenti delle retoriche che vedono nel colore della pelle un simbolo gerarchico, ma approfondisce anche il modo in cui le dinamiche sociali vengono influenzate dal nostro aspetto, in modo da renderci consapevoli per evitare di reiterarle in futuro. Su ilLibraio.it un capitolo.

Bianchi, Otegha Uwagba

Bianchi. Sulla razza e altre falsità (Solferino) è un libro sul privilegio e sulla whiteness, non intesa come colore della pelle ma come sistema di privilegi che avvantaggia i bianchi in ogni settore della vita. A sostenerlo e nutrirlo, senza rendersene pienamente conto, sono spesso anche bianchi progressisti, che pur sentendosi alleati delle persone di colore non fanno nulla per abbattere quel sistema, ma anzi lo alimentano. Uwagba spiega come un vero antirazzismo dovrebbe passare prima di tutto da uno smantellamento del sistema, che deve iniziare con il rifiuto di esso da parte di chi ne beneficia per primo.

Come essere antirazzista, Ibram X. Kendi

Esiste differenza tra definirsi non razzisti e essere antirazzisti? Secondo Ibram X. Kendi, fondatore e direttore dell’Antiracist Research and Policy Center presso la Boston University, sì. Il primo passo consiste nello scardinare la credenza ancora diffusa dell’esistenza di gerarchie biologiche basate sul colore della pelle, per poi sabotare tutte quelle politiche e pratiche di potere che silenziosamente la affermano. Per poterlo fare servono le giuste parole, e Come essere antirazzista (Mondadori, traduzione di Silvia Albesano), mentre ripercorre il personale percorso di maturazione antirazzista dell’autore, ci offre un nuovo linguaggio per discutere di discriminazione.

Cosa rispondere a un razzista, Adam Rutherford

In questo saggio di divulgazione scientifica Rutherford, genetista, decide di mettere le proprie conoscenze alla portata di tutti, per trasformarle in uno strumento con cui combattere il razzismo. Un razzismo che si manifesta tramite credenze popolari molto più ampie di quelle che appaiono discriminatorie al primo sguardo. Ogni persona è diversa, ma tutti gli esseri umani sono imparentati tra loro più di quando credono, ed è la genetica a dimostrarcelo. Con l’arma della scienza e della logica Cosa rispondere a un razzista (Bollati Boringhieri, traduzione di Bianca Bertola) smaschera una volta per tutte quelle semplificazioni pericolose che ancora oggi causano la sofferenza di moltissime persone.

Scrivere per salvare una vita. La storia di Louis Till, John Edgar Wideman

John Edgar Wideman in Scrivere per salvare una vita (minimum fax, traduzione di Doradi Marco) unisce un’accurata ricerca storica sulla tragica storia di un padre e di un figlio a intensi ricordi personali. Nel 1955 il cadavere di Emmett Till, trasfigurato, viene riportato a sua madre. È stato ucciso, così le dicono, per aver fischiato a una donna bianca. Proprio dieci anni prima il padre di Emmet, Louis Till, era stato condannato a morte e poi impiccato perché accusato di stupro e omicidio: circostanze che furono rese note alla famiglia e al pubblico solo in seguito alla morte di Emmet. Wideman indaga su una drammatica storia famigliare che ebbe un notevole risalto mediatico e che diede inizio una nuova stagione di lotta per i diritti civili.

Una storia americana, Martin Luther King

Martin Luther King è stata una delle figure storiche simbolo della lotta nonviolenta contro il razzismo. Ma la sua politica non si fermò qui: King fu un oppositore della guerra in Vietnam e si espresse sul bisogno di un sistema sociale ed economico che non si nutrisse delle differenze tra classi sociali. Questa biografia firmata da Paolo Naso ripercorre la storia di un uomo che ha cambiato per sempre un’intera nazione, e che ha dato voce al sogno, custodito da molti ancora oggi, di una civiltà libera.

Il crogiolo americano, Robin Blackburn

La storia degli Stati Uniti è intrecciata con quella della schiavitù, che fu il motore di quell’articolazione economica, politica e sociale che chiamiamo capitalismo. Il crogiolo americano (Einaudi, traduzione di Luigi Giacone) di Robin Blackburn spiega come la schiavitù fu un fenomeno che contribuì alla nascita della cultura di consumo e che si intreccia con le svolte che condussero all’industrializzazione. Ma gettare le fondamenta della cultura di oggi non fu solamente lo schiavismo: i movimenti di emancipazione, che videro manifestarsi ideali antischiavisti, misero le basi di molti degli ideali politici e sociali di uguaglianza che segnano le speranze del nostro tempo.

Questo libro è antirazzista, Maria Teresa Milano

Questo volume pensato per giovani lettori (ragazze e ragazzi dai 12 anni) permette ai lettori e alle lettrici di esplorare le domande che a quell’età iniziano ad affiorare nei loro pensieri, e che li accompagneranno per il resto della vita: chi sono io? Chi sono gli altri? Cos’è normale? Possiamo essere uguali e diversi? Qual è il nostro spazio nel mondo? Lo scopo di Questo libro è antirazzista non è però quello di dare delle risposte, quanto piuttosto di affrontare il problema dei pregiudizi e delle discriminazioni con cui il futuro individuo adulto inevitabilmente si dovrà scontrare.