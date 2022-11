Narratè: un connubio speciale tra tè e letteratura

Si chiama Narratè: una bustina di tè artigianale a cui viene accompagnato un piccolo libro da leggere nel tempo di infusione: in soli 5 minuti viene raccontata una città italiana, un personaggio storico, una fiaba o una pillola di filosofia…

Ci siamo già occupati del rapporto tra i lettori e l’inverno. Nei giorni più freddi dell’anno, del resto, quale modo migliore per scaldarsi se non una bella tazza di té bollente? Ma si sa: una merenda si apprezza ancor di più quando accompagnata da una buona lettura.

Da tale consapevolezza nasce Narratè, proposta della startup italiana Narrafood srl: si tratta di una bustina di te artigianale cui viene accompagnato un piccolo libro da leggere in soli 5 minuti, il tempo utile all’infusione.

Nel corso del tempo il numero di collane, generi e tipi di infusi si è notevolmente ampliato.

Prima di tutto abbiamo tre differenti tipi di prodotto: Narratè Classic, Narratè Classic BIO e le Tisane Filosofiche NarraTherapy. Se le prime due tipologie si differenziano solo per il fatto che la seconda, quella biologica, permette di ricaricare il filtro sostituendo le miscele classiche, la terza categoria, quella delle Tisane filosofiche, prevede delle letture motivazionali, che possano infondere relax, fiducia, ottimismo, coraggio… ovviamente sempre accompagnate dalla bevanda calda. All’interno della confezione si può trovare un “sincerino” (un bugiardino che dice la verità) oltre che il filtro della tisana e il racconto filosofico, la cui lettura dura il tempo d’infusione.

Per quanto riguarda i Narratè Classic, la possibilità di scelta si fa ancora più ampia: all’interno di questa categoria si trovano infatti diverse collane.

NarraPlanet permette di scoprire alcuni tra i territori e le città d’Italia: da Milano a Napoli, da Roma alla Maremma, ogni infuso è associato ad una breve lettura e a particolari ingredienti, che evochino le atmosfere e i sapori dei luoghi descritti.

La linea NarraPeople invece porta a conoscere grandi figure storiche di un passato più o meno recente: Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Frida Kahlo, Pier Paolo Pasolini e altri, ognuno col proprio gusto.

Infine, gli infusi della collana NarraLife esplorano diversi temi e aspetti della vita, includendo anche storie e fiabe dedicate ai bambini.



Tra gli autori dei piccoli libri associati ad ogni lettura ci sono i nomi di alcuni scrittori italiani: solo per citarne alcuni, Roberto Piumini ha curato Le fiabe del buongiorno, Ilaria Gaspari L’essenza della felicità in un tè e i testi delle tisane filosofiche e Stefano D’Andrea, invece, L’essenza di Milano in un tè.