“La colpa al capitalismo”: le nuove poesie di Francesco Targhetta

“La colpa al capitalismo” è la nuova raccolta di versi di Francesco Targhetta, che si configura come una coda poetica ideale di “Le vite potenziali” (il romanzo con cui ha vinto il Premio Selezione Campiello nel 2018). Nell’opera, oltre alle liriche, trovano posto anche veri e propri racconti in versi, capaci di descrivere un sentimento di malinconica resa alle cose odierne, e di ribellione e resistenza alla perdita – Su ilLibraio.it una selezione di poesie tratte dal volume…

A oltre un decennio dall’esordio con la silloge poetica Fiaschi (ExCogita, 2009), seguita dal romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie (edito prima da Isbn nel 2012, e poi ripubblicato da Mondadori nel 2019), che rivelò l’insegnante di Lettere e dottore in Italianistica Francesco Targhetta (Treviso, 1980) tra le principali voci della generazione precaria e paralizzata affacciatasi alla vita adulta negli anni ’10, La Nave di Teseo porta ora in libreria la sua nuova raccolta di liriche, intitolata La colpa al capitalismo.

Abitata da personaggi isolati e vulnerabili, sospesi tra strategie d’esistenza e tentativi d’amore, disseminati lungo paesaggi labili dai profili industriali, in un orizzonte geografico erede del nord-est di Deserto Rosso, l’opera racconta la solitudine, il senso di competizione e “l’estensione della lotta” sotto la morsa del tardo capitalismo, vessato ulteriormente dalla pandemia.

La colpa al capitalismo si configura così come una coda poetica ideale di Le vite potenziali, il romanzo con cui Targhetta ha vinto il Premio Selezione Campiello nel 2018 dopo essersi aggiudicato nel 2014 il Premio Delfini e il Premio Ciampi (da cui la plaquette Le cose sono due, Valigie Rosse, 2014), e ne condivide anche la costruzione corale in cui trovano posto, accanto alle poesie, veri e propri racconti in versi, capaci di dissezionare con lingua asciutta, narrativa e precisa un sentimento di malinconica resa alle cose odierne e di ostinata perlustrazione delle più sobrie forme di ribellione e resistenza alla perdita.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo una selezione di poesie tratte dal volume:

Shelf life

C’è la vita cellulare che perdura

(per quanto ancora?)

e la vita da scaffale

che è finita.

Lo intuisce un sabato di pioggia

ritornando dopocena dal mare,

la pelle del colore della merce

sfiancata dietro una vetrina al sole.

Qual è, si chiede, la fine

dei cartoni di latte invenduti?

Dei biscotti troppo a lungo esposti

rimpiazzati da altri più freschi?

Del vassoio di straccetti di pollo

scaduti da due settimane?

Sua madre

li dava in pasto al cane.

Compensare Costanza

Condotta monacale e Kafka in macchina

per pause pranzo con la borsa frigo,

mute le chat che la uniscono al mondo

in un vincolo di vizze ghirlande.

Eppure al di là di quel sole

c’è sempre attorno a lei qualcosa

che esplode,

che formicola febbrile

svanendo nell’aria, e le rode

ogni sera goderne i bengala

in un muto soliloquio di brodo e di lana.

Tutta la vita a cui rinuncia

si rovescia su chi le vive accanto

come ad ogni schianto dell’inverno

la neve sulle gronde.

Necessità dell’odio di classe

Solo una differenza, in fondo, noti,

passato in breve dall’Arcella

clandestina ai porfidi in cotto

dei vicoli centrali, ed è che le liti

furiose dalle macchine (i parcheggi,

uno striscio, le precedenze)

avvengono, qua, in italiano perfetto.

E poi senti che nessuno se ne va

violento come avrebbe voluto.

A)

Sceglie sempre, all’asta del fantacalcio,

il rigorista della Fiorentina:

ha tutto un sistema di vita, Sancho,

basato su consuetudini eccentriche.

Tuttavia è norma che passi inosservato:

chiama i camerieri a voce troppo bassa,

si sente in imbarazzo quando altri lo sono,

maledice sé stesso se si trova a essere

lui nei treni a dover aprire la porta,

farebbe volentieri a meno di esistere

se non fosse che spesso si sente felice.

Il cono d’ombra è il suo vero habitat:

ama Beatrice, che mai se n’è accorta.

Come quelli che nei test a crocette

segnano sempre la risposta A),

Sancho ha deciso di accontentarsi:

meglio azzeccarci per caso ogni tanto

che fallire con scrupolosità.

La ballata dei condomini inesplosi

Gli ecomostri, al mattino presto,

con la dinamite sui litorali,

mentre collassano tu li invidi,

perché obbediscono, è chiaro,

a un destino

che tenevano dentro da sempre.

Riescono, loro, nel compito arduo

che mai a te sarà dato di adempiere,

tu che sfiori nella sera, da solo,

i condomini di facce sbiadite

su cui finivano le città,

e vedi che nessuno ormai si cura

di accomodarli o ridare la calce,

a nessuno nemmeno interessa

tirarli giù

ma nelle serrande che al buio

scendono

lo vedi quanto loro

lo vorrebbero.

(continua in libreria…)