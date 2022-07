Il Sole 24 Ore promuove il primo Premio Letterario di Saggistica Economica e Sociale dedicato a opere letterarie inedite e meritevoli; il premio, infatti, come si spiega nella presentazione vuole valorizzare testi che contribuiscano a divulgare e approfondire i temi più rilevanti nell’agenda del prossimo futuro.

“Aperto, inclusivo, ambizioso”: tutti possono prendere parte al dibattito sull’evoluzione economica e sociale con un proprio contributo originale partecipando con un proprio testo inedito. Al centro del Premio, il pensiero.

Un pensiero in grado di tracciare nuovi modelli di interpretazione delle dinamiche in atto, spinti dai movimenti geopolitici, demografici, culturali su scala globale; in grado di proporre sguardi su tematiche di ampio respiro – dalla macroeconomia alla finanza – ad argomenti più specifici, come, ad esempio, sostenibilità, coesione sociale, lavoro, leadership, open innovation, impresa.

Il Premio Letterario di Saggistica Economica e Sociale del Sole 24 Ore è rivolto ad autori italiani e stranieri per testi inediti scritti in lingua italiana.

Possono partecipare autori affermati, che abbiano già pubblicato un libro con una casa editrice o in autopubblicazione, o autori alla loro prima opera. Il regolamento completo può essere consultato qui.

Le candidature sono aperte e si chiuderanno il 30 settembre 2022. Il vincitore, scelto dalla Giuria a suo insindacabile giudizio, verrà proclamato nel mese di novembre e avrà l’opportunità di pubblicare l’inedito con la Casa Editrice Il Sole 24 Ore. Il libro sarà proposto al pubblico assieme al Sole 24 Ore e, inoltre, sarà presentato al Salone del Libro

2023.

La giuria, presieduta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, è composta da Marco Carminati, Responsabile Domenica – Il Sole 24 Ore, Marta Dassù, Editor in chief di Aspenia e Senior Advisor European Affairs, The Aspen Institute, Alessandra Losito, Direttrice generale Pictet Wealth Management Italia, Karen Nahum, Direttrice Generale Publishing & Digital Gruppo 24 ORE, e Alberto Orioli, Vice Direttore Il Sole 24 Ore.