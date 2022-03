Se l’università sospende il corso di Paolo Nori su Dostoevskij

Lo scrittore e traduttore Paolo Nori dopo la comunicazione dell’Università Bicocca di Milano del rinvio di un ciclo di lezioni sul grande autore russo: “Mi avevano invitato loro, trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo”

Nei giorni drammatici dell’invasione russa in Ucraina, fa discutere la decisione dell’Università Bicocca di Milano, resa nota dallo scrittore e traduttore Paolo Nori nel corso di una commossa diretta su Instagram: Nori avrebbe dovuto tenere quattro lezioni sullo scrittore russo Dostoevskij, partendo dal suo ultimo libro Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij, ma via mail gli è stato comunicato che, per evitare ogni forma dì polemica, soprattutto interna, in quanto momento dì forte tensione, le lezioni sono rinviate.

Nori racconta: “Mi avevano invitato loro, trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo“. E, come riporta Repubblica.it, aggiunge: “Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia. Ma anche essere un russo morto, che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita lo è. Che una università italiana proibisca una corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da paolo nori (@paolo.nori)

Solo ieri, intervistato da La Stampa, un grande nome della letteratura contemporanea, Fernando Aramburu, autore basco di Patria e de I rondoni (entrambi editi in Italia da Guanda), aveva ricordato: “La Russia non è Putin. La Russia sono i bambini russi, la Russia è Tolstoj e Dostoevskij, Prokofieve Shostakovich, i boschi, i fiumi”.

Inevitabili le polemiche sui social, con l’intervento di numerosi scrittori e scrittrici.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…