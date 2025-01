“La grande menzogna” di Fabrizio Corona, un libro destinato a far discutere

La grande menzogna, in uscita per Piemme (casa editrice del Gruppo Mondadori che aveva già fatto discutere per la pubblicazione del secondo libro del generale Roberto Vannacci) il 4 febbraio, è ineluttabilmente un libro destinato a far discutere. A firmalo, infatti, è Fabrizio Corona, figura tra le più divisive e discusse degli ultimi anni (e finito più volte in carcere), che lo presenta così: “(…). Qui dentro troverai la verità, nuda e cruda, su uno dei triangoli mediatici più chiacchierati d’Italia: Francesco Totti, Ilary Blasi e Cristiano Iovino. Ma non si parla solo di loro. Ci sono decine di personaggi che hanno orbitato attorno a questa storia, ciascuno con un ruolo, una maschera, una parte. Ho scelto di raccontare questa storia perché in essa c’è tutto quello che rappresenta l’Italia di oggi: il desiderio irrefrenabile di proteggere una finta immagine pubblica, anche a costo di tradire la propria intimità. Questo non è solo un libro sui tradimenti, su amori che finiscono o su nuovi amanti che entrano in scena. Io, come sempre, sono qui per portare alla luce la grande ipocrisia di chi non sa dire mai la verità, spiegando fatti e storie con la lente della comunicazione”.

A Corona, si legge nella presentazione di Piemme, “non interessa fare gossip né speculare sull’ultimo scandalo eclatante di cui tutti si dimenticheranno non appena ne arriverà un altro. A lui interessa squarciare il velo di bugie e falsità dietro cui si nascondono i mondi patinati dello spettacolo e dei social, per mostrare il vero volto di chi da anni, servendosi di quello che lui definisce il ‘grande club della comunicazione‘, manipola le informazioni in proprio favore, mentendo a migliaia di persone”.

Staremo a vedere come reagiranno i diretti interessati.

