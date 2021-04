Libri per il cambio di stagione

Il manuale di Giulia Torelli (conosciuta su Instagram come rockandfiocc), il saggio di Orsola de Castro (tra le fondatrici del movimento Fashion Revolution) e la guida per trovare l’outfit perfetto di Eleonora Petrella: ecco tre libri per affrontare il nuovo cambio di stagione, a partire dal vostro armadio

Cambio di stagione significa respirare aria nuova, rivoluzionare l’armadio, ridefinire le abitudini, sintonizzarsi con il mood dei mesi in arrivo. In particolare, quando ci si appresta ad accogliere la primavera, è inevitabile sentirsi più speranzosi, positivi e desiderosi di stravolgere il proprio outfit. Insomma, la voglia di rifiorire è al massimo, e spesso coincide proprio con una trasformazione di stile.

Sì, ma come, e cosa scegliere? E soprattutto: è davvero necessario comprare altri vestiti per rinnovare la nostra personalità o basta semplicemente sapere come sfruttare al meglio quelli che già abbiamo? Per accompagnarvi in questa difficile scelta, abbiamo selezionato tre nuovi titoli che vi aiuteranno ad affrontare il cambio stagione con un atteggiamento energico, costruttivo ed ecologico, a partire proprio dal vostro abbigliamento.

Autore: Giulia Torelli. Se non la conoscete ancora, date un’occhiata al suo profilo Instagram (dov’è nota come rockandfiocc), per scoprire tanti suggerimenti di stile, moda e non solo.

Editore: Vallardi.

Genere: manuale di liberazione dal superfluo. Un testo per imparare come gestire il nostro armadio, dando risalto a quello che abbiamo e a quello che ci fa sentire meglio con noi stessi.

Pagine: 224.

Consigliato a… chi ha amato Il magico potere del riordino di Marie Kondo e non aspettava altro che un nuovo metodo per fare ordine nella propria vita.

Trama: il tema di fondo alla base del libro di Giulia Torelli, tra le più celebri closet organizer, è riuscire a creare armonia tra il nostro guardaroba e il nostro animo. Cosa vuol dire? Che, a volte, per riscoprire chi siamo e scoprire chi vorremmo diventare, può guidarci l’occhio esperto di un professionista dello stile e del riordino. Qui l’intervista di Matilde Quarti all’autrice su ilLibraio.it.

Cosa ci è piaciuto di più: l’importanza che l’autrice dà all’aspetto emotivo di un gesto – apparentemente semplice e scontato – come quello di riordinare il proprio armadio. Non si tratta infatti solo di una questione pratica, ma anche intima: liberarci di ciò che non ci piace è il primo passo per fare spazio alla felicità.

Autore: Orsola de Castro, designer di moda sostenibile e tra le fondatrici del movimento Fashion Revolution.

Editore: Corbaccio, traduzione di Olivia Crosio.

Genere: un interessante saggio – manuale sul tema della moda ecosostenibile.

Pagine: 312.

Consigliato a… chi non vuole più chiudere gli occhi di fronte a un’industria animata da contraddizioni, sprechi, e addirittura crimini. A chi ha deciso di fare la differenza, partendo dalle singole scelte quotidiane.

Trama: il testo di de Castro affronta svariati temi, tutti ugualmente importanti, ponendo l’accento sul sistema che ci spinge ad acquistare in modo compulsivo. Per fare la rivoluzione ed evitare di andare incontro a un collasso ambientale, l’autrice ci invita a non sprecare quello che abbiamo, parlandoci di moda, di estetica, di taglia-e-cuci e del piacere di vestirci costruendo al contempo una nostra identità. Qui l’approndimento di Nadia Corvino su ilLibraio.it.

Cosa ci è piaciuto di più: come scrive Rossella Migliaccio, autrice del libro Armocromia, “la moda non dev’essere spreco di risorse, ma tutela della bellezza”. Ecco, il libro di Orsola de Castro ci insegna proprio questo, infondendoci una nuova consapevolezza sul modo in cui stiamo al mondo. Perché per un futuro migliore e più equo, è necessario partire anche da quello che indossiamo.

Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso)

Autore: Eleonora Petrella, celebre fashion influencer.

Editore: Mondadori Electa, collana Webstar.

Genere: una guida per trovare l’outfit perfetto.

Pagine: 160.

Consigliato a… chi, almeno una volta nella vita, ha guardato il proprio armadio stracolmo di vestiti pensando di non avere niente da mettere.

Trama: Ovviamente, anche in questo caso, non possiamo parlare esattamente di “trama”. Diciamo più che altro che il manuale di Eleonora Petrella è un testo ricco di consigli, suggerimenti pratici e curiosità per riuscire a costruire il proprio stile.

Cosa ci è piaciuto di più: la sensibilità con cui l’autrice spiega che per “vestirsi bene” non è necessario spendere tanto, anzi, la prima regola per avere un guardaroba perfetto è tanto semplice quanto imprescindibile: dobbiamo innanzitutto imparare a conoscerci.

(articolo in collaborazione con Upday)