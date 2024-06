“Numerologia antica”: il successo del libro del “motivatore dell’anima” Alberto Ferrarini

Alberto Ferrarini, motivatore anche di noti sportivi, ha studiato a lungo “i numeri e il loro potere esoterico, ed è un esperto di ciclicità e simbologie”. Attivo sui social e non solo, è ora protagonista nella classifica dei bestseller con “Numerologia antica – Decidi il tuo destino con il potere dei numeri”, che era già uscito in versione autopubblicata – Il caso

In questo periodo i piani alti della classifica dei libri più venduti cambiano ogni weekend, o quasi. E questa settimana nei piani altissimi della top ten troviamo un nome che alla gran parte delle lettrici e dei lettori forse dice poco: quello di Alberto Ferrarini. Eppure, come vedremo, si tratta di un motivatore attivissimo e dal seguito crescente, non solo online.

Come si legge sul suo sito, l’autore di Numerologia antica – Decidi il tuo destino con il potere dei numeri (Sperling & Kupfer, e che era già uscito in versione autopubblicata) è nato a Castelfranco nel 1971 ed è l’ultimo di tre figli. Ferrarini cresce con la famiglia nel paese di Cornuda, dove ben presto viene introdotto nell’attività famigliare (il nonno materno nel 1909 aveva aperto una delle prime autoscuole del Veneto).

CHI È ALBERTO FERRARINI

Diventa così istruttore-insegnante e poi proprietario di diverse autoscuole. Come sottolinea lui stesso, “grazie a questa attività ha affinato la capacità di parlare in pubblico e iniziato a “guidare” le persone. Negli stessi anni, scrive sempre l’autore sul suo sito, incontra la persona che cambierà per sempre il suo modo di vedere le cose introducendolo allo studio della Numerologia Antica: l’Indiano John.

IL LAVORO DA MOTIVATORE DELL’ANIMA CON CALCIATORI E CICLISTI

Ferrarini spiega di essersi dedicato allo “studio dell’Uomo”, “dell’Energia”, “della Simbologia”, “della Legge Causa-Effetto” e “del Magnetismo”, e ben presto diventa un seguito motivatore (anche grazie ai video, spesso in macchina, e alla collaborazione con alcuni noti ciclisti e calciatori). Organizza corsi “sulla Conoscenza dell’Anima” e oggi è considerato “un professionista della motivazione, della numerologia antica e della simbologia“.

IL LIBRO-BESTSELLER

E veniamo al libro, subito nella top ten dei bestseller: sin dall’antichità – sottolinea la scheda – “la numerologia è considerata una disciplina in grado di interpretare e spiegare il comportamento umano, la personalità e il destino degli individui; dalla salute all’amore, dagli affari alle relazioni”. Ferrarini ha studiato a lungo “i numeri e il loro potere esoterico, ed è un esperto di ciclicità e simbologie”. La sua ricerca – si spiega sempre nella presentazione – “l’ha portato a intuire e comprendere ciò che la mente non vede e non distingue, ma che l’energia e l’empatia conoscono. Le sue capacità e la sua esperienza aiutano centinaia di migliaia di persone, attraverso i suoi social e i suoi eventi, a conoscersi nel profondo e a fare le scelte giuste al momento giusto. Molti personaggi del mondo dello sport e dell’imprenditoria lo interpellano per migliorare l’esito delle loro performance e raggiungere i loro obiettivi”.

In Numerologia antica – Decidi il tuo destino con il potere dei numeri l’autore propone dunque “uno strumento per interpretare i numeri della nostra vita e trovare risposte e nuovi significati a ciò che ci accade”.