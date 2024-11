“501 quiz per veri amanti dei libri” è un libro utilissimo per mettere alla prova (in modo divertente) le proprie conoscenze letterarie. E sfidare amiche e amici…

Cosa c’è di meglio di un libro che parla di libri attraverso dei quiz?

Saro Trovato, fondatore di Libreriamo (community digitali dedicata agli amanti dei libri e della cultura), pubblica, con Newton Compton, 501 quiz per veri amanti dei libri: dai grandi classici ai personaggi più memorabili, dagli incipit più famosi ai nomi che hanno segnato la letteratura, le domande all’interno metteranno a dura prova molti lettori e lettrici.

Un’opera “sfidante”, adatta al gioco in compagnia o allo svago solitario, un “libro di società” come lo ha definito lo stesso Trovato, sociologo ed esperto di comunicazione di massa.

L’autore ha sottolineato l’importanza dello stare insieme anche attraverso le pagine di un romanzo: “I libri e la cultura devono saper creare momenti d’aggregazione e condivisione, proprio come accade con tutte le altre forme d’intrattenimento. Pur essendo un prodotto dedicato a chi ama i libri, le librerie e le biblioteche, questo volume non vuole essere un saggio elitario. I libri e la cultura non devono essere il patrimonio di pochi eletti, destinati a essere consumati in contesti salottieri ed esclusivi, ma devono appartenere al maggior numero di persone possibile”.

E 501 quiz per veri amanti dei libri si pone proprio l’obiettivo di aggregare e divertire, spingere a ripassare e a scoprire cose nuove. Non è un caso che Trovato abbia scelto la formula del quiz: “Molte ricerche nazionali e internazionali ci confermano che il cervello è un organo che, come un muscolo, ha bisogno di allenamento. “Questo libro vuole contribuire ad aiutare la mente a rimanere in forma“. Naturalmente, non ha la presunzione di essere un volume terapeutico. Anzi, l’idea primordiale della sua creazione è quello di stimolare la conoscenza. Il tema, chiaramente, non è quello della cultura generale, ma la cultura letteraria, artistica, autoriale”.

Trovato, premiato nel 2019 da Forbes Italia per l’impegno con Libreriamo (sito fondato nel 2012), ha pubblicato – sempre per Newton Compton – Perché diciamo così. Origine e significato dei modi di dire italiani e Parlare in versi.