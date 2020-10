“Ti aspetterò tutta la vita”: i pensieri di Nadia Toffa raccolti in un nuovo volume

“Ti aspetterò tutta la vita” è il nuovo libro postumo di Nadia Toffa, venuta a mancare il 13 agosto del 2019. Dopo il grande successo di “Non fate i bravi”, la madre ha raccolto altri pensieri messi per iscritto dalla giornalista e conduttrice durante il periodo della malattia. I diritti d’autore risultanti dalla vendita del libro e i proventi derivati dalle iniziative promozionali ad esso legate saranno devoluti alla fondazione che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e per la Terra dei fuochi

Ti aspetterò tutta la vita è il nuovo libro di Nadia Toffa, giornalista e conduttrice venuta a mancare il 13 agosto del 2019, in uscita postumo per Chiarelettere. Conosciuta soprattutto per il suo lavoro di inviata e poi di conduttrice della trasmissione Le Iene, Nadia Toffa durante il periodo della sua malattia aveva messo per iscritto suoi pensieri (di cui una parte era già stata pubblicata nel libro di grande successo Non fate i bravi, uscito lo scorso anno), ora raccolti in Ti aspetterò tutta la vita.

A mettere insieme e pubblicare le riflessioni di Toffa, in gran parte legate al tema dell’amore, è stata la madre, Margherita Rebuffoni, che in questo libro aggiunge anche la propria testimonianza sulla fondazione dedicata a sua figlia, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e per la Terra dei fuochi. Alla fondazione saranno devoluti – secondo le volontà espresse da Toffa – i diritti d’autore risultanti dalla vendita del libro e i proventi derivati dalle iniziative promozionali ad esso legate.

Nadia Toffa, vincitrice nel 2015 del premio Ischia Internazionale di giornalismo, per anni si è occupata di inchieste per il programma Le Iene, raccontando per esempio le truffe compiute ai danni del servizio sanitario nazionale, la proliferazione delle slot machine, lo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania per mano della camorra, il crescente tasso di tumori nel “triangolo della morte” e nella “terra dei veleni” e anche la prostituzione minorile.

Oltre a Ti aspetterò tutta la vita e Non fate i bravi, Toffa ha scritto Quando il gioco si fa duro (Rizzoli), in cui ha approfondito il tema dell’azzardopatia in Italia, e Fiorire d’inverno (Mondadori) in cui ha raccontato la sua malattia e la sua volontà di affrontarla con un approccio colmo di speranza e coraggio.

