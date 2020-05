"PlayList" uscirà quattro volte l’anno, un numero per ogni stagione. Si comincia con "Spring". E con i racconti di George Saunders e Etgar Keret. I particolari sul progetto editoriale, che vede la collaborazione tra Scuola Holden e Feltrinelli

Da oltre un anno la Scuola Holden è entrata a far parte del gruppo Feltrinelli. Non è un caso dunque il via a un progetto di collaborazione tra la scuola torinese e la casa editrice milanese: parliamo di PlayList, che uscirà quattro volte l’anno, un numero per ogni stagione. Si comincia con Spring.

Proprio come in una selezione musicale, PlayList è composta da testi “che iniziano e finiscono”, storie da leggere d’un fiato, selezionate dall’esperienza della scuola Holden, in un’antologia cui tornare di mese in mese, di stagione in stagione.

Si comincia come detto dalla primavera, la stagione in cui si riaprono le finestre e si lascia entrare il mondo che bussa. I suoi odori. Le sue voci: quelle che una dopo l’altra compongono, e mettono in fila, questa “playlist” : da George Saunders a Etgar Keret, da Maurizio Maggiani a Malerba, da Bob Dylan a Miranda July, da Lauren Groff a Dorothy Parker, protagonisti i racconti di autori capaci di spalancare paesaggi inediti e indimenticabili su ogni stagione.