Per l'edizione 2019 del premio Nobel per la letteratura la vittoria è andata a Peter Handke, mentre per l'edizione 2018, quella “sospesa”, ha vinto Olga Tokarczuk - Lo speciale

Lo scorso anno, a seguito dello scandalo sessuale che ha coinvolto l’Accademia svedese, il premio Nobel per la letteratura non è stato assegnato. Ecco perché oggi a Stoccolma sono stati due i Nobel appena annunciati: per l’edizione 2019 la vittoria è andata a Peter Handke (romanziere, drammaturgo e poeta austriaco), mentre per l’edizione 2018, quella “sospesa”, ha vinto l’autrice polacca Olga Tokarczuk.

Questa la motivazione per il Nobel a Handke: “Per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana”. E questa quella per il premio a Tokarczuk: “Per un’immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita”.

Prima della sospensione, a vincere il Nobel della letteratura 2017 era stato Kazuo Ishiguro, autore giapponese naturalizzato britannico.