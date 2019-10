Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è giunto alla quinta edizione, e tra i 79 titoli inviati quest’anno dagli editori sono stati scelti i dodici che accedono alla seconda selezione nelle due categorie di concorso: +6 e +11

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è giunto alla quinta edizione, e tra i 79 titoli inviati quest’anno dagli editori sono stati appena scelti i dodici che accedono alla seconda selezione nelle due categorie di concorso: +6 destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni e +11 per lettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni.

Il Comitato scientifico – presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Tania Coleti (Scuola Primaria Alberto Manzi, Roma), Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Giovanna Micaglio (Istituzione Biblioteche di Roma), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Alessandra Starace (Libreria dei Ragazzi, Milano) – ha selezionato i seguenti titoli:

Categoria + 6

1. Mac Barnett, In missione per la regina. Nome in codice Mac B., illustrazioni di Mike Lowery, traduzione di Sara Ragusa, Terre di Mezzo

2. Justyna Bednarek, L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri), illustrazioni di Daniel de Latour, traduzione di Raffaella Belletti, Salani

3. Emmanuel Bourdier, Il giorno del nonno, illustrazioni di Laurent Simon, traduzione di MariaJosé D’Alessandro, Coccole Books

4. Janna Carioli, Martin Luther King e il suo grande sogno, illustrazioni di Alfredo Belli, Lapis

5. Daniela Carucci, Ruggiti, illustrazioni di Giulia Torelli, Sinnos

6. Matteo Corradini, Solo una parola, illustrazioni di Sonia Cucculelli, Rizzoli

7. Timothée De Fombelle, Capitano Rosalie, illustrazioni di Isabelle Arsenault, traduzione di Maria Bastanzetti, Mondadori

8. Susie Morgenstern, Vuoi essere mia amica?, illustrazioni di Claude K. Dubois, traduzione di Maria Bastanzetti, Babalibri

9. Marta Palazzesi, Nebbia, Il Castoro

10. Guido Quarzo, Anna Vivarelli, La danza delle rane, illustrazioni di Silvia Mauri, Editoriale Scienza

11. Onjali Q. Raúf, Il ragazzo dell’ultimo banco, traduzione di Angela Ricci, La Nuova Frontiera Junior

12. Anna Vivarelli, Il segreto del postino, illustrazioni di Laura Crema, EDB

Categoria +11

1. Maite Carranza, Come in un film, traduzione di Francesco Ferrucci, Il Castoro

2. Chloe Daykin, Fish Boy, illustrazioni di Richard Jones, traduzione di Mario Sala Gallini, Giunti Editore

3. Annelise Heurtier, L’età dei sogni, traduzione di Ilaria Piperno, Gallucci

4. Davide Morosinotto, Voi, illustrazioni di Giordano Poloni, Rizzoli

5. Lynda Mullay Hunt, Una per i Murphy, traduzione di Sante Bandirali, Uovonero

6. Abe Natsumaru, I pesci non piangono, traduzione di Maria Elena Tisi, Atmosphere Libri

7. Daniela Palumbo, A un passo da un mondo perfetto, Piemme

8. Raffaella Romagnolo, Respira con me, Pelledoca Editore

9. Rebecca Stead, L’amore sconosciuto, traduzione di Claudia Valentini, Terre di Mezzo

10. Arne Svingen, La ballata del naso rotto, traduzione di Lucia Barni, La Nuova Frontiera Junior

11. Nadia Terranova, Omero è stato qui, illustrazioni di Vanna Vinci, Bompiani

12. Florence Thinard, Meno male che il tempo era bello, illustrazioni di Veronica Truttero, traduzione di Sara Saorin, Camelozampa

Tra questi il Comitato scientifico individuerà le due cinquine finaliste, che saranno annunciate giovedì 28 novembre a Matera, capitale europea della cultura 2019.

I libri prescelti saranno quindi inviati in lettura ai giovanissimi giurati cui spetterà il compito di assegnare il premio. Quest’anno è raddoppiato il numero degli studenti che compongono la giuria: sono oltre 2.000 le ragazze e i ragazzi fra i 6 e i 15 anni di età appartenenti a scuole, gruppi di lettura, biblioteche e istituti scolastici in Italia e all’estero (Bruxelles, Madrid, Monaco, Parigi e Zurigo).

Nato nel 2016 in occasione della settantesima edizione del Premio Strega, il riconoscimento intende contribuire “al radicamento dell’abitudine alla lettura fin dall’infanzia e dall’adolescenza, indispensabile affinché la passione per i libri possa crescere e durare. Alle alunne e agli alunni di scuole elementari e medie in tutto il Paese offre l’occasione di leggere, confrontare e valutare libri scritti proprio per loro”. Così spiegava Tullio De Mauro, allora Presidente della Fondazione Bellonci.

Come si spiega nalla presentazione, oggi più che mai le nuove generazioni fanno da traino agli adulti, invitandoli alla riflessione e all’attenzione nei confronti dell’ambiente, della cultura e del rispetto reciproco. Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi intende legittimare, attraverso la votazione, la capacità dei più giovani di manifestare le proprie preferenze, rendendoli così protagonisti del loro presente.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del MiBAC nato nel 2010 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, il maggior evento fieristico di settore a livello internazionale – viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.

Vincono il premio, offerto da Strega Alberti Benevento, gli autori più votati dalle scuole per ciascuna categoria. Nel caso in cui l’opera più votata sia in traduzione è previsto un premio di pari entità per il traduttore offerto da BolognaFiere. Qualora le opere vincitrici fossero entrambe in lingua italiana, il Comitato scientifico assegnerà il premio al traduttore di uno dei libri finalisti che riterrà a suo insindacabile giudizio più meritevole.

Il premio sarà conferito come di consueto nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair (30 marzo2 aprile 2020). In questa occasione BPER Banca assegnerà una targa e un premio in denaro del valore di 1000 Euro, destinato all’acquisto di attrezzature scolastiche, a una delle scuole che compongono la giuria della categoria +6 per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti, e un premio del valore di 500 Euro a un componente della giuria +11 per la migliore recensione a un libro finalista.