RSDIUG – Roma Sarà Distrutta In Un Giorno è il nuovo graphic novel i- n uscita per Feltrinelli Comics – di Roberto Recchioni (nella foto di Erica Fava, ndr) con la partecipazione de Il Muro del Canto. Dopo la sua ultima collaborazione con Dario Argento e la mancata uscita del numero di Dylan Dog con Salmo, l’autore continua la sua produzione con partecipazioni provenienti da mondi diversi da quelli del fumetto. A Roma, precisamente dal litorale di Ostia, un mostro gigante emerge come una marea nera, portando morte e distruzione. La situazione critica non viene aiutata dalle reazioni del sindaco della capitale che, scaricando la colpa sulle amministrazioni precedenti, lascia che il governo faccia decollare gli F-35 comprati a credito, mentre il Papa inizia a interrogarsi sulla sua fede: “E se Dio, alla fine, esistesse davvero?”. Abbandonati a se stessi, i cittadini affrontano l’apocalisse a proprio modo: sedendosi a tavola con la famiglia, facendo l’amore, bevendo un bicchiere di vino, cantando una canzone. Roma è una città abituata alle sciagure sin dalla sua fondazione e, il romano sa che presto o tardi, rinascerà dalle sue rovine… Leggi anche Una storia inedita di Dylan Dog: Tiziano Sclavi sta per tornare Roberto Recchioni è uno dei più noti fumettisti in Italia, conosciuto per il suo ruolo d’autore in Dylan Dog (di cui attualmente è curatore e sceneggiatore), Tex e Diabolik. Ha creato, assieme a Lorenzo Bartoli, la serie di John Doe. Mentre per Sergio Bonelli, assieme a Emiliano Mammucari, ha inventato Orfani. Ha scritto i testi della miniserie Memento Mori, riprendendo la saga di The Crow – Il Corvo di James O’Barr e nella collana Feltrinelli Comics ha pubblicato La fine della ragione.