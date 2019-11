Si avvicina la fine dell'anno. E anche in questo 2019 è il momento della liste dedicate al meglio degli ultimi dodici mesi. Vale anche per i libri, ovviamente...

Si avvicina la fine dell’anno. E anche in questo 2019 è il momento della liste dedicate al meglio degli ultimi dodici mesi. Vale anche per i libri, ovviamente. Si parte con l’autorevole selezione dei “10 migliori libri dell’anno” a cura dello staff di The Times Book Review, prestigiosa rivista americana.

Pamela Paul, responsabile di The New York Times Book Review e della sezione libri del New York Times (qui l’intervista che ha concesso a ilLibraio.it nel 2017) parla di scelte democratiche. Chi fosse interessato a leggere i criteri con cui è stata redatta la lista, destinata ovviamente a far discutere, e che ha coinvolto le firme e gli editor del magazine, trova qui i dettagli.

Ed ecco le 10 scelte, in cui trovano spazio romanzi, racconti, saggi e biografie.

Disappearing Earth di Julia Phillips

Si tratta di un libro d’esordio (pubblicato da Alfred A. Knopf), in cui due ragazze svaniscono.

The Topeka School di Ben Lerner

Il terzo romanzo di Ben Lerner, autore di culto anche in Italia, è stato pubblicato da Farrar, Straus & Giroux. Qui il nostro approfondimento su Odiare la poesia, pubblicato da Sellerio.

Exhalation di Ted Chiang

Nove racconti, editi da Alfred A. Knopf, tra viaggi nel tempo e filosofia…

Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli

L’ultimo libro di Valeria Luiselli è stato pubblicato in Italia da La nuova frontiera con la traduzione di Tommaso Pincio: qui la nostra recensione.

Night Boat to Tangier di Kevin Barry

Gli antieroi di questo romanzo, pubblicato da Doubleday, sono due gangster irlandesi.

Say Nothing di Patrick Radden Keefe

Un testo di non fiction, proposto da Doubleday, in cui lo scrittore e giornalista investigativo americano racconta la difficile storia dell’Irlanda del Nord attraverso quella di un omicidio…

The Club di Leo Damrosch

Altro saggio, pubblicato da Yale University Press, dedicato a un club speciale, composto da personalità di straordinario talento…

The Yellow House di Sarah M. Broom

Un memoir d’esordio, edito da Grove Press, che ci porta dalla New Orleans degli anni ’60 a quella distrutta dall’uragano Katrina…

No Visible Bruises di Rachel Louise Snyder

Un libro, uscito per Bloomsbury Publishing, dedicato alla tragedia della violenza domestica negli Usa.

Midnight in Chernobyl di Adam Higginbotham

Tra scienza, tecnologia e atmosfere thriller: il disastro di Chernobyl nel libro pubblicato da Simon & Schuster.