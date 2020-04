"Nei giorni in cui il mondo intero è in quarantena, l’esperienza della solitudine non è prerogativa di una parte della popolazione terrestre, possiamo dire che lo è di tutti. Nessuna epoca storica precedente a questa ha mai potuto sperimentare una diffusione così massiva della solitudine. Non sto parlando di solitudine mentale, e neppure della solitudine cronicizzata dagli stili di vita fatui imposti dalla contemporaneità. Intendo una solitudine comprovata e fisica, com’è quella a cui siamo costretti per sfuggire al contagio". Su ilLibraio.it, la riflessione dello scrittore Andrea Pomella

Il linguaggio della solitudine

Negli ultimi giorni mio figlio M., osservando i diagrammi in Tv sull’andamento del contagio, ha imparato a fare i grafici. L’altroieri mi ha mostrato un disegno: una sequenza di righe orizzontali attraversata da un tracciato verticale, un apice e una breve linea in discesa. In alto c’era scritto: Grafico dei programmi guardati su Gambero Rosso. “Se domani non guardiamo un’altra puntata di Giorgione orto e cucina”, mi ha messo in guardia, “ci sarà un altro calo”.

All’inizio della quarantena, M. – che fa la quarta elementare – ha iniziato a mostrare i segni di un piccolo disturbo d’ansia generalizzato. Al che mia moglie ed io abbiamo deciso che durante i pasti avremmo smesso di seguire le notizie del tiggì. Il canale del Gambero Rosso, con le sue piccole e grandi star della gastronomia, è un impareggiabile salvastress. Pasticceri che propongono dolci dall’aspetto squisito, chef specializzati in panini gourmet, e poi lui, il preferito di M., Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, l’eroe placido e bonario a cui senza saperlo è toccato in sorte di lenire l’ansia di mio figlio.

Così ho preso l’abitudine di guardare il telegiornale la mattina presto e la sera tardi. Sono quelli gli unici momenti in cui M. ha potuto spiare i diagrammi in Tv, tra un risveglio di buon’ora e un bacio della buonanotte. Ma a quanto pare quel poco gli è bastato per comprendere il misterioso linguaggio che si cela dietro la rappresentazione grafica di una funzione matematica.

Un grafico è la trasposizione in una lingua visuale di una realtà che accade nel mondo dei numeri. È una traduzione. Da un punto di vista etimologico la parola traduzione richiama trans (al di là) e dùcere (condurre), il che implica un’idea di movimento, uno spostamento da un dominio all’altro. Nel mondo sensibile tutto è traduzione, e di conseguenza tutto è linguaggio. Non lo è solo la parola scritta o parlata, lo è anche, per esempio, un’espressione del volto, lo è il rumore che fanno i corvi all’alba fuori dal mio giardino, lo è il sintomo di un malessere, lo è un dolore. Ciò a cui mi sto dedicando in questo tempo bianco è soprattutto lo studio di un linguaggio misterioso e sfuggente: quello della solitudine.

Se è vero che ogni fenomeno dello scibile comunica attraverso una lingua, anche la solitudine deve esprimersi attraverso una grammatica, una sintassi, un lessico e un vocabolario. Nei giorni in cui il mondo intero è in quarantena, l’esperienza della solitudine non è prerogativa di una parte della popolazione terrestre, possiamo dire che lo è di tutti. Nessuna epoca storica precedente a questa ha mai potuto sperimentare una diffusione così massiva della solitudine. Non sto parlando di solitudine mentale, e neppure della solitudine cronicizzata dagli stili di vita fatui imposti dalla contemporaneità. Intendo una solitudine comprovata e fisica, com’è quella a cui siamo costretti per sfuggire al contagio.

C’è un racconto di Edgar Allan Poe che si intitola L’uomo della folla in cui si narra di un vecchio che continua a vagare nella città senza mai aver voglia di tornare a casa, perché tutto ciò che vuole è cercare di stare costantemente in mezzo agli uomini. La solitudine di questo individuo si esprime nel suo contrario, nella ricerca ossessiva della non-solitudine, parla il linguaggio dello sperdimento. La solitudine nostra è pur sempre solitudine, come quella dell’uomo nella folla, ma per esprimersi ricorre a espressioni idiomatiche differenti. La lingua è la stessa, diversi sono i termini e le forme.

Osservare in questi giorni i comportamenti di mio figlio mi consente di apprendere una parte considerevole della lingua della solitudine, una lingua che credevo di dominare sotto ogni punto di vista e che invece scopro avere insenature per me ancora inesplorate e profondissime. M. stesso avverte l’esigenza di tradurre questo fenomeno in una lingua per lui più immediatamente comprensibile, come quella dei tracciati grafici. Il suo bisogno di traduzione probabilmente è lo stesso che sento io (quel che non sentivo durante i miei molteplici e reiterati pedinamenti della solitudine nel mondo di prima), e lo stesso che sentono tutti.

Forse allora il linguaggio di questa nuova solitudine ci dice qualcosa di benigno. Lo stesso di cui parlava Leopardi: se il vuoto (la paura del Nulla) non può essere riempito se non dalle illusioni, allora è meglio che sia riempito dalla solitudine.

