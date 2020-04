Dall'1 al 16 maggio nei principali negozi online sarà possibile trovare in offerta le edizioni ebook dei libri del raffinato catalogo della casa editrice astoria...

Dall’1 al 16 maggio nei principali negozi online sarà possibile trovare in offerta le edizioni ebook dei libri del raffinato catalogo della casa editrice astoria.

Come racconta Monica Randi, la fondatrice del marchio (ora parte della famiglia Guanda e quindi del Gruppo editoriale Mauri Spagnol), esiste una categoria di autori, che gli inglesi magistralmente definiscono ‘neglected’, il cui destino è stato quello di essere dimenticati: pubblicati e subito scomparsi o addirittura mai apparsi nel nostro paese. I motivi possono essere vari, però si nota che è un destino toccato in sorte più alle donne che agli uomini. E ha toccato in particolare quella letteratura capace di guardare al mondo con una certa ironia e leggerezza”. Ecco, astoria nasce da qui nel 2010: “Letteratura prevalentemente femminile (anche se gli uomini avranno il loro spazio), variegata quanto a provenienza geografica e a epoca, unita dalla consapevolezza che il mondo può essere affrontato, descritto e vissuto con lievità e spessore”.

Questa promozione è un’ottima occasione per viaggiare nel catalogo della casa editrice.

Un catalogo che comprende tantissime autrici e autori, come Dorothy Parker, Barbara Pym, Angela Thirkell, Stella Gibbons, Georgette Heyer, Bernice Rubens, Dorothy Whipple, May Sarton, Alison Lurie, o la stessa M.C.Beaton, solo per citarne alcune, e tante serie amate da lettrici e lettori.