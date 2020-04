Da domenica 12 aprile a domenica 19 aprile in offerta nei principali negozi online oltre 300 ebook pubblicati da Chiarelettere. Tra cui i bestseller di Gianluigi Nuzzi e... - I particolari

Nei difficili giorni dell’#iostoacasa i libri sono un’occasione di riflessione, di evasione, ma anche di informazione e approfondimento. In piena emergenza covid-19, tra l’altro, sempre più lettrici e lettori scelgono gli ebook.

A questo proposito, da domenica 12 aprile a domenica 19 aprile, la casa editrice Chiarelettere ha deciso di proporre un’offerta molto allettante, che vede protagonista l’intero catalogo digitale: le edizioni ebook dei saggi, delle inchieste e dei romanzi pubblicati da Chiarelettere saranno in offerta nei principali store online a 2,99 euro.

Tantissimi, oltre 300, gli ebook in promozione: da I re di Roma di Lirio Abbate e Marco Lillo a Mani pulite. La vera storia di Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio, passando per i bestseller di Gianluigi Nuzzi, Andrea Camilleri, Mauro Corona e Nadia Toffa. In offerta, tra gli altri, anche i saggi di Dario Bressanini (Pane e bugie e Le bugie nel carrello) e Beatrice Mautino (tra cui La scienza nascosta dei cosmetici), i romanzi di Antonio Ferrari e i libri di Luca Rastello, oltre a tanti altri volumi. Che vedono protagonisti, solo per citarne alcuni, autori come Antonio Manzini, Franco Arminio, Don Gallo, Luca Mercalli, Dario Fo, Pino Corrias e Riccardo Iacona…