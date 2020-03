In libreria "Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano"

Federico Iarlori (Ortona, 1983) dopo la laurea all’Università Cattolica di Milano si è trasferito a Parigi, dove vive e lavora da quasi dieci anni. Giornalista, traduttore, producer freelance, co-protagonista della web series Ritals, papà di due bimbi italo-franco-tedeschi, ha fondato il blog Il Mammo per raccontare la sua storia di casalingo disperato a Parigi. E adesso in libreria per Giunti arriva Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano.

Nel libro Federico racconta come, un po’ per fuggire alla precarietà, un po’ per realizzare il suo sogno di studente Erasmus, decide di fare il salto e, come nelle più belle favole, trova subito un vero posto di lavoro e persino l’amore. Lei si chiama Julia: ha gli occhi di ghiaccio e i capelli lunghi biondissimi. È praticamente perfetta, se non fosse che è il suo capo… Allo scoccare del primo bacio, arriva anche la lettera di licenziamento – oltralpe il conflitto di interessi è preso più sul serio che da noi. Ma si tratta pur sempre di una storia d’amore e Julia invita Federico a vivere a casa sua. I mesi passano. Con la nascita di un bimbo italo-franco-tedesco, figlio dell’Europa unita, Federico dovrà fare i conti con le sue nuove responsabilità di padre e la sua innata attitudine alla fuga. Liberarsi dagli stereotipi basterà per non capitolare?