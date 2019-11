Gossip, polemiche, amori, tragedie: la famiglia reale inglese continua a far parlare nel mondo e a esercitare un grande fascino, come dimostrano i film, i documentari e le serie tv (tra cui la premiata "The Crown", arrivata alla terza stagione). Ma lo confermano anche i numerosi libri usciti negli anni. Nella nostra selezione trovano spazio volumi dedicati alla Regina Elisabetta, a Lady Diana, a Kate Middleton... e a "Il signore dei corvi", custode della Torre di Londra

È innegabile: la famiglia reale inglese ha sempre esercitato (e continua a farlo) un grande fascino, non solo sui sudditi d’Inghilterra, ma sul mondo intero. Del resto parliamo di una delle monarchie più longeve della storia, ricca di personaggi che hanno segnato il nostro immaginario.

Gossip, amori, tragedie, polemiche. Non è un caso che vengano prodotte numerose narrazioni che vedono al centro proprio le vicende della famiglia reale inglese: libri, film e anche serie tv, come la premiata The Crown (disponibile su Netflix), arrivata quest’anno alla terza stagione, in cui Olivia Colman veste i panni della Regina Elisabetta.

Ma oltre alla famosa sovrana, sono tante le figure indimenticabili e quasi leggendarie, a partire da Lady Diana fino ad arrivare alle attuali Duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle. Senza dimenticare, ovviamente, i piccoli George, Charlotte e Louis, considerati già delle vere e proprie celebrità.

Per spiare quello che combinano i reali – tra eventi esclusivi, matrimoni e viaggi in giro per il mondo – leggiamo articoli, guardiamo i servizi in televisione e seguiamo gli ultimi aggiornamenti sui social. Forse, però, la cosa migliore per conoscere tutto su di loro è dedicarsi a una bella lettura. Non sono pochi i titoli che raccontano le vite dei membri della corte d’Inghilterra: dalle biografie ufficiali, ai resoconti giornalistici passando per i racconti più romanzati. Ecco quindi una breve selezione – che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza – di libri sulla famiglia reale inglese.

Elisabetta, lo stile di una regina di Jane Eastoe

La Regina Elisabetta II non è solo una delle personalità più importanti del mondo, ma anche un’icona di classe ed eleganza. Il suo guardaroba è sempre impeccabile, il suo stile è adeguato in ogni circostanza. Grazie alle fotografie, che comprendono sia ritratti ufficiali sia scatti meno noti e più legati alla vita famigliare, Elisabetta, lo stile di una regina (Tea, traduzione di M. Togliani) svela i dietro le quinte dell’abbigliamento della donna probabilmente più amata d’Inghilterra, raccontando curiosità e segreti, abitudini e regole, protagonisti e comparse di uno spettacolo straordinario: il corredo di Sua Maestà.

Effetto Kate. Smart chic: tutti i segreti per uno stile da principessa di Caroline Jones

E a proposito di icone di eleganza: anche la Duchessa di Cambridge non scherza. Il libro Effetto Kate (Rizzoli, traduzione di M. Carozzi) è una guida illustrata per celebrare la moglie del principe William attraverso 40 outfit che hanno fatto di lei un vero e proprio modello di stile. Dalle scelte casual alle mise da red carpet, il guardaroba di Kate è un’ispirazione per molte donne. Per ogni mise, i consigli per l’acconciatura, il make-up e gli accessori ideali. L’evoluzione del look di Kate dai tempi in cui era studentessa fino alla sua nuova vita reale.

Intramontabile Elisabetta di Antonio Caprarica

Intramontabile Elisabetta (Sperling & Kupfer) è invece il racconto della (lunga) vita di Elizabeth Alexandra Mary Windsor da parte di Antonio Caprarica, storico inviato della Rai a Londra. Il giornalista ha avuto più occasioni d’incontrarla, ne ha esplorato la storia a partire dalla nascita nella casa londinese di Bruton Street, il 21 aprile 1926, all’infanzia trascorsa a Buckingham Palace insieme ai nonni, dai quali ha ereditato la parsimonia fino alla tirchieria e il maniacale rispetto della forma e dei ranghi che ancora oggi le vengono rimproverati. Caprarica ha seguito Elisabetta nei viaggi giovanili con Filippo e nelle stanze dove, ad appena ventisei anni, ha imparato l’arte di regnare.

Royal baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono di Antonio Caprarica

Caprarica, da esperto qual è, ha firmato diversi altri volumi sulla royal family, tra cui Royal baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono (Sperling & Kupfer). In questo libro il giornalista si chiede cosa significa per un bambino essere l’erede al trono. Godere di molti privilegi, certo, ma anche essere sottoposto a dure regole e modelli di comportamento da rispettare. Attraverso le vite di famosi eredi – la regina Vittoria, Carlo e William d’Inghilterra, Vittorio Emanuele III di Savoia, Felipe di Spagna, Harald di Norvegia e altri ancora – l’autore indaga gli aspetti più significativi dell’educazione di giovani principi e principesse.

Lady Diana Chronicles di Tina Brown

Sono passati tanti anni dalla tragica morte di Lady D, eppure la sua figura continua ancora oggi a essere avvolta in un’aura di mistero, grazie anche ai media che hanno contribuito a raccontare varie storie su di lei e sulla sua vita. Ma chi era veramente questa donna? Tina Brown l’ha conosciuta personalmente e ha raccolto nel libro Lady Diana Chronicles (Corbaccio, traduzione di R. Tappa e M. Ferrari) testimonianze, avvenimenti e curiosità sulla famosa principessa e sui suoi rapporti con altri membri della famiglia reale, da Fergie a Margaret, senza dimenticare naturalmente “l’Altra”: Camilla Parker-Bowles.

Al servizio della mia regina di Paul Burrell

Un altro autore che ha raccontato da vicino la figura di Lady D è Paul Burrell, che ha servito la famiglia reale inglese per oltre vent’anni. Dopo la tragica morte di lei, è stato accusato di furto di oggetti di proprietà della casa reale e ha dovuto lottare duramente per difendere il suo nome finché non è stato assolto grazie a uno storico intervento della regina. Nel suo resoconto Al servizio della mia regina (Tea, traduzione di R. Moro) ha deciso di scrivere la sua storia, rivelando verità scioccanti e retroscena sconosciuti, mantenendo però sempre l’immagine di un suddito leale e devoto nei confronti della famiglia che ha servito per anni.

Il signore dei corvi di Christopher Skaife

Da secoli la Torre di Londra è la casa di sette curiosi abitanti: i corvi che, secondo la superstizione, devono sempre restare attorno alla fortezza, pena la rovina e la caduta della corona. Con loro c’è anche un’altra figura, il Ravenmaster, incaricata di assicurarsi che il funesto evento non si verifichi mai. A ricoprire la carica è oggi Christopher Skaife, che dopo ventiquattro anni di carriera militare è entrato alla Torre come guardia d’onore. Il signore dei corvi (Guanda, traduzione di Stefania De Franco) è il racconto della sua vita e del suo rapporto con i leggendari volatili, che non gli risparmiano scherzi e preoccupazioni, inseguimenti concitati o arrampicate improvvisate, più qualche piccolo incidente…

Meghan. La sua vera storia di Andrew Morton

Meghan. La sua vera storia (Piemme traduzione di Elena Cantoni) svela molti particolari sulla nuova duchessa reale e sulla sua relazione con il secondogenito di Lady D. Con una madre discendente di schiavi e un matrimonio fallito alle spalle, Meghan rappresenta un cambiamento importante nella corte, perché non ha tutti i requisiti richiesti a una sposa reale: vergine, aristocratica, protestante, anglosassone e bianca. Inoltre è anche la prima americana divorziata di colore a diventare duchessa reale. Quella tra lei e il principe Harry è una storia d’amore forte e appassionata che sfida una tradizione lunga secoli.