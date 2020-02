La vita e l’amore al tempo della Brexit attraverso dieci irresistibili conversazioni tra i coniugi in crisi Louise e Tom. Dal 12 febbraio, su laF, la miniserie "Lo stato dell'unione: dieci scene da un matrimonio", scritta da Nick Hornby (che ne ha tratto un libro) e diretta da Stephen Frears - I particolari

“Abbiamo milioni di cose di cui parlare. Il tuo lavoro. Il mio lavoro. Le difficoltà di nostro figlio a scuola. La morte di tua madre. Porca miseria. A pensarci, è come la Brexit: due anni di chiacchiere solo per identificare i problemi”.

“La Brexit comunque è una specie di divorzio”.

Da mercoledì 12 febbraio, su laF (Sky 135) alle 21.10 va in onda la serie Lo stato dell’unione: dieci scene da un matrimonio, scritta da Nick Hornby e diretta da Stephen Frears. Serie che ha ispirato anche il libro omonimo pubblicato da Guanda e tradotto da Elettra Caporello (qui i dettagli, ndr).

Interpretata da Rosamund Pike e Chris O’Dowd, vincitrice di 3 Emmy Awards, la miniserie (10 episodi da 10 minuti circa) racconta la vita e l’amore al tempo della Brexit attraverso dieci irresistibili conversazioni tra i coniugi in crisi Louise e Tom.

Una coppia seduta al tavolo di un pub, un bicchiere di birra per lui, un bicchiere di vino per lei: dieci incontri a cadenza settimanale prima della consueta seduta dal consulente matrimoniale per dieci conversazioni ironiche, pungenti, a tratti tenere e appassionate, sul proprio rapporto in crisi.

Nella settimana di San Valentino su laF si ripercorre quindi la storia della gerentologa Louise e del critico musicale disoccupato Tom, sposati da molti anni e convinti di avere una relazione solida, finché un “piccolo sbaglio” li spinge sull’orlo della rottura.

I due si incontrano ogni settimana in un pub di Londra qualche minuto prima di entrare nello studio del proprio terapista di coppia (che non si vede mai) e si confrontano sui problemi della loro relazione attraverso i dialoghi scritti da uno degli autori più significativi della letteratura inglese, lo scrittore e sceneggiatore Hornby (autore di bestseller come Febbre a 90’, Alta fedeltà, Un ragazzo, due volte nominato all’Oscar per le sceneggiature di An Education e Brookling) che – dopo il film Alta Fedeltà del 2000 con John Cusack – torna a lavorare con l’acclamato regista ed amico Stephen Frears (Philomena, Florence, Vittoria e Abdul, due volte nominato all’Oscar come Miglior regista per Rischiose Abitudini e per The Queen – la Regina).

A interpretare i due coniugi Louise e Tom, gli attori Rosamund Pike (Orgoglio e pregiudizio, An education, We want sex, nominata all’Oscar e ai Golden Globe come Miglior attrice protagonista per L’amore bugiardo – Gone Girl) e Chris O’Dowd (The IT Crowd, I Love Radio Rock, Le amiche della sposa, celebre per il ruolo del sicario Miles Daly nella serie Get Shorty).