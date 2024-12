Dal nuovo audio drama “Che avventure Super Claus!” a “La bussola d’oro”, classico di Philip Pullman, passando per “Canto di Natale” di Charles Dickens, “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, “È Natale, Stilton!” e molti altri: una selezione di audiolibri adatti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi

In cerca di storie da consigliare a Natale a bambine e bambini, ragazze e ragazzi? Le opzioni sono svariate, naturalmente (senza dimenticare che è bene che siano i più piccoli a scegliere direttamente le loro letture…).

In questo articolo, ad esempio, trovate oltre 150 classici della letteratura per l’infanzia da proporre, o tra cui far scegliere. Ma c’è anche un’altra opzione: ci riferiamo agli audiolibri.

A questo proposito, di seguito proponiamo una selezione, che non ha la pretesa di essere esaustiva, di audiolibri adatti ai più piccoli, e di altri perfetti per ragazze e ragazzi, che possono accompagnare bambini e adolescenti (e, perché no, anche gli adulti) durante la pausa natalizia.

C’è spazio per novità e storie già disponibili nelle principali piattaforme.

Partiamo proprio da una novità, Che avventure Super Claus!, frutto della collaborazione tra Audiolibri Salani e LibriVivi, studio di produzione ed editore dalla lunga esperienza con sede a Roma. Parliamo di un audio drama con effetti sonori, musiche e un “cast” composto da nomi noti (o meglio, voci note), tra cui Ilaria Stagni (doppiatrice di Jennifer Lopez, Scarlett Johansson e Winona Ryder), Bruno Alessandro (doppiatore, tra gli altri, di John Lithgow e Christopher Plummer, oltre che lettore di Roald Dahl, Antoine de Saint-Exupéry e Jean Giono); nel ruolo di Super Claus, Paolo Marchese (tra gli altri, doppiatore di Forest Whitaker e Jeffrey Wright) e Guido Di Naccio (doppiatore di David Tennant).

La serie originale è stata scritta da Roberta Bianchi, che ha lavorato anche per Disney e Warner Bros e che è consulente artistica per i libri di Geronimo Stilton. L’audio drama in questione si basa sul personaggio dell’apprezzata serie, “un Babbo Natale/eroe” che aiuta tutti i bambini e le bambine del mondo, senza fare distinzioni di etnia o religione.

Ancora una novità, in uscita il 24 dicembre: La bussola d’oro, classico di Philip Pullman, primo capitolo della serie bestseller Queste oscure materie. Dal libro, uscito originariamente nel 1996, è stato tratto un film nel 2007 con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green e Ian McKellen, oltre a una serie tv, nata dalla collaborazione tra BBC e HBO, in onda nel 2020.

Ricordiamo che la trilogia di Pullman è un fenomeno da 22 milioni di copie nel mondo. Questa è la prima volta che l’opera viene adattata in audiolibro. La narrazione è di Simone Leonardi, che ha saputo dare vita a tutti i personaggi: da Lyra a Iorek Byrnison, da Pantalaimon a Lord Asriel…

Proseguiamo con altri 9 audiolibri perfetti per i più piccoli e disponibili sulle principali piattaforme:

–L’amuleto di Samarcanda di Jonathan Stroud letto da Luciano Roffi (Salani)

–Canto di Natale di Charles Dickens con multi-cast (LibriVivi)

–La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl con Neri Marcorè (Salani)

–Wonka di Roald Dahl e Sibeal Pounder con Neri Marcorè (Salani)

–Il Maialino di Natale di J.K. Rowling con multi-cast (Audible Studios)

–Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry con Bruno Alessandro (Salani)

–Il leone, la strega e l’armadio di C.S. Lewis con Elisa Giorgio (Mondadori)

–È Natale, Stilton! di Geronimo Stilton con Geronimo Stilton (Mondadori)

–Skramp Jack e la Bussola del Natale di Pietro Albì con Pietro Albì (Emons e uovonero)