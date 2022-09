Libri per ragazzi: ecco la cinquina finalista del concorso “Scrittori si diventa”

Salani Editore annuncia i cinque titoli finalisti del concorso “Scrittori si diventa”, l’iniziativa promossa per individuare nuove voci della narrativa per ragazzi e il cui vincitore sarà pubblicato dalla storica casa editrice – Tutti i particolari sulla cinquina, sulle opere presentate (435), sull’età più rappresentata (30 – 40 anni) e sui generi più popolari (in vetta il fantasy)