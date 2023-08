“La Spedizione Doecuru”, capolavoro giapponese della letteratura per l’infanzia

A metà strada tra Jules Verne e Hayao Miyazaki, e illustrato dal maestro del manga Taiyō Matsumoto, “La Spedizione Doecuru” di Mato Kusayama (pseudonimo del noto primatologo Masao Kawai) è stato salutato in Giappone come un capolavoro della letteratura per l’infanzia

Per festeggiare la fine della scuola, i dodicenni Ryûji e Sayuri vengono invitati da uno strano corvo a tre zampe a raggiungere il loro amico, padre Kaze. Ancora non sanno quale importante missione ha in serbo per loro…

Accompagnati da animali fantastici, i due partiranno per un viaggio in Perù alla ricerca del Doedicurus, un animale preistorico. La Spedizione Doecuru dovrà contare sul coraggio e sull’intelligenza dei suoi membri per sopravvivere ai tanti pericoli in agguato.

L’ominimo romanzo di Mato Kusayama, coinvolgente e avventuroso, è rivolto agli amanti della natura: a metà strada tra Jules Verne e Hayao Miyazaki, e illustrato nell’edizione in libreria per L’Ippocampo dal maestro del manga Taiyō Matsumoto.

Masao Kawai (1924-2021) era un noto primatologo giapponese, distintosi per aver scelto di studiare i primati attraverso il kyokan, un metodo empatico basato sulla relazione e sull’attaccamento tra il ricercatore e l’oggetto di studio. Scegliendo come nome d’arte Mato Kusayama, lo scienziato pubblicò nel 1969 i risultati delle sue ricerche nel volume Life of Japanese Monkeys. Poi, all’alba dei suoi novant’anni, decise di scrivere La spedizione Doecuru, salutato in Giappone come un capolavoro della letteratura per l’infanzia.