Nuovi libri per bambini e ragazzi, per stimolare la fantasia

Sono da poco arrivati in libreria tre libri per bambini e ragazzi firmati da grandi nomi quali Caroline O’Donoghue, Margaret Atwood e Naomi Novik, in cui imparare fra i banchi di scuola (e non solo) si rivela un’attività tutt’altro che noiosa, e in cui il confronto con il mondo circostante diventa una preziosa occasione di crescita…

Con la fine delle vacanze e il ritorno a scuola, i bambini e i ragazzi sanno di dover tornare a destreggiarsi tra lezioni e compiti quotidiani. Per motivarli ad affrontare con curiosità ed entusiasmo il nuovo anno scolastico, specialmente dopo gli ultimi due segnati dalla pandemia e dalla Dad, quale miglior compagno di avventure che un libro capace di stimolare la loro fantasia?

Questa settimana ne suggeriamo tre arrivati da poco in libreria e firmati da nomi importanti quali Caroline O’Donoghue, Margaret Atwood e Naomi Novik, in cui imparare fra i banchi di scuola (e non solo) si rivela un’attività tutt’altro che noiosa, e in cui il confronto con il mondo circostante diventa un’occasione di crescita…

Autrice: Caroline O’Donoghue, giornalista e scrittrice per adulti, che ora si cimenta con la letteratura per ragazzi.

Editore: Garzanti (traduzione di Stefano Beretta).

Genere: un esordio che esplora i lati nascosti dell’amicizia e i confini della fragilità.

Pagine: 300, che si leggono d’un fiato.

Trama: per Maeve Chambers sentirsi fuori posto è la normalità. Quando, però, durante una punizione scolastica, si imbatte in un libro e in un mazzo di carte, capisce di avere il dono di leggere il futuro. All’improvviso la sua vita scolastica cambia e la sua popolarità aumenta, finché davanti a lei non si presenta la sua ex migliore amica Lily, che dopo essersi fatta leggere le carte scompare nel nulla. Maeva è spaventata, ma capisce che le tocca aiutarla…

Consigliato a… le ragazze e i ragazzi che vorrebbero imparare a credere di più nelle loro capacità.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che Maeve non si fermi davanti a niente pur di ritrovare Lily, mettendo al primo posto l’affetto che prova per lei nonostante il loro recente allontanamento, e superando così le sue paure.

Autrice: Margaret Atwood, grande autrice contemporanea e autrice del bestseller Il racconto dell’ancella.

Editore: Salani (traduzione di Ilva Tron e Dida Paggi).

Genere: racconti fantastici e avventurosi.

Pagine: 120, impreziosite dalle illustrazioni di Dušan Petričić.

Trama: l’opera raccoglie tre storie stravaganti e divertenti che hanno per protagonisti i piccoli Marbella, Bob, Dorinda e Ramiro. Le loro peripezie hanno tutte a che fare con le lettere dell’alfabeto, strumento grazie al quale il gruppo esplora, impara, si diverte e si lascia stupire dalle innumerevoli combinazioni possibili a partire da una manciata di segni grafici, rispettando le regole grammaticali ma arrivando a risultati sempre rocamboleschi.

Consigliato a… le bambine e i bambini curiosi di scoprire il lato più nascosto e coinvolgente dell’alfabeto.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Atwood, in questi racconti che Bianca Pitzorno ha definito “buffi e deliziosi”, di descrivere dei paradossi giocosi e al tempo stesso educativi, creando delle trame sempre originali.

Scholomance. Lezioni pericolose

Autrice: Naomi Novik, pluripremiata scrittrice statunitense di romanzi fantasy.

Editore: Mondadori.

Genere: fantasy young adult.

Pagine: 264.

Trama: la Scholomance è una scuola di magia senza insegnanti né vacanze, in cui gli unici legami che si possono costruire fra gli allievi sono strategici e in cui, se non si presta attenzione, si finisce preda di pericolosi mangia-anime. Quando nell’istituto arriva però Galadriel “El” Higgins, studentessa straordinariamente dotata, i suoi poteri oscuri portano alla luce alcuni segreti del luogo e cambiano per sempre gli equilibri e la vita di chi lo frequenta.

Consigliato a… ogni adolescente che abbia sognato almeno una volta di saper padroneggiare la magia.

Cosa ci è piaciuto di più: la caratterizzazione atipica della giovane protagonista, un personaggio così ricco di sfumature da risultare affascinante e convincente fin dalle prime pagine, qualunque scelta si ritrovi a compiere.

(articolo in collaborazione con Upday)